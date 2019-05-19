Миллер оценил вероятность отсрочки ввода "Северного потока-2"

Некоторые факторы способны отодвинуть срок ввода в эксплуатацию строящегося газопровода "Северный поток-2", однако эта отсрочка будет несущественной. Такое мнение 19 мая выразил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер в эфире телеканала "Россия 1".

"4/5 объема капитальных затрат уже профинансировано. Но даже если возникнут какие-то ситуации, надо понимать, что они могут сдвинуть проект по срокам, но совсем-совсем незначительно", - сказал Миллер. Он также сообщил, что строительство продолжается, а атмосферу вокруг самого проекта он назвал "неплохой".

Ранее на этой неделе Датское энергетическое агентство (ДЭА) опубликовало доклад оператора газопровода Nord Stream 2 AG (дочерняя структура "Газпрома"), в котором говорилось, что если ДЭА одобрит прокладку труб в своих водах лишь по третьему альтернативному маршруту, то срок ввода "Северного потока-2" в эксплуатацию может быть перенесен с конца IV квартала этого года на III квартал следующего. По поданным ранее двум заявкам в ДЭА маршруты уже проработаны, все экспертизы сделаны, а значит, в случае одобрения одной из них сдвига сроков можно было бы избежать.