Названы самые быстро продаваемые автомобили с пробегом

Как показывает статистика, некоторые подержанные машины уходят влёт, другие же, напротив, подолгу не могут найти покупателей. Эксперты выяснили, какие автомобили привлекают, а какие - отпугивают потребителей на вторичном рынке.

Быстро - не значит выгодно

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Скорость перепродажи подержанной машины, как известно, зависит от многих факторов. Разумеется, чем популярнее марка и модель автомобиля, тем быстрее на него найдется покупатель. При этом среди множества аналогичных предложений он будет выбирать наиболее подходящий вариант по уровню оснащения, возрасту/пробегу и состоянию каждой конкретной машины. Окончательно же определит выбор выставленная продавцом цена, которая должна быть адекватна рынку.

"В первую очередь покупатель обращает внимание на цену, так как у него большой выбор среди похожих моделей с аналогичным набором технических характеристик. Также влияние оказывает год выпуска и пробег: чем старше автомобиль, тем ниже цена. Средний пробег машины на вторичном рынке - 15 тысяч км в год. Если эти показатели больше, то и цена, как правило, ниже. Один из приоритетных критериев - техническое состояние автомобиля. Сюда относится работа двигателя, состояние кузова, подвески, оптики, качество салона", - говорит генеральный директор АвтоСпецЦентр KIA Столица Дмитрий Константинов.

На сроки продажи автомобиля с пробегом помимо прочего влияют своевременное обслуживание машины, отсутствие ДТП, а также наличие оригинала ПТС, добавляет директор по продажам "Авилон. Автомобили с пробегом" Антон Демкин.

Между тем, оборачиваемость автомобилей на вторичке во многом зависит от сезонности и текущего уровня спроса. К примеру, быстрее всего подержанные машины "уходят" весной, тогда как зимой внимание покупателей перетягивают на себя распродажи прошлогодних автомобилей у дилеров. Соответственно, с повышением цен на рынке новых машин увеличивается спрос на бэушки, а значит, продать их можно быстрее и выгоднее.

"Нужно понимать, что скорость продажи - это не главный показатель успешной сделки. Высоколиквидные автомобили продаются быстро и с минимальным дисконтом от первоначальной цены. Просто высокая скорость продажи может свидетельствовать о том, что машина не слишком ликвидная, и продавец, понимая это, готов от нее избавиться быстро с существенным падением по цене", - рассуждает генеральный директор CarPrice Денис Долматов.

"Солярис" уходит влёт

Аналитики Авто.ру изучили, как быстро продаются автомобили с пробегом в различных ценовых сегментах. Так, среди предложений до 300 тысяч рублей наименьший срок размещения объявления на сайте у Hyundai Solaris - в среднем 16 дней. Чуть дольше - 17 дней - ищут своих новых владельцев Chevrolet Cruze, а замыкает тройку лидеров Lada Largus, на продажу которого уходит в среднем 23 дня. Как видно, по скорости перепродажи лидируют не самые массовые модели с пробегом, в то время как бестселлеры вторичного авторынка (вазовские Lada Samara, 2107 и Priora, а также иномарки Ford Focus и Toyota Corolla) уступают им по этому показателю.

Как поясняет технический специалист GiPA Россия Сергей Бочаров, такие автомобили как Hyundai Solaris и Chevrolet Cruze использовались в такси, а Lada Largus - в корпоративных парках, либо в частных перевозках, поэтому машин в хорошем техническом состоянии, с малым пробегом и остаточным ресурсом, не так много. И когда частное лицо выставляет предложение с личным автомобилем в хорошем состоянии, оно притягивает сразу большое количество желающих приобрести себе такую машину.

"А вот вазовские автомобили Samara, 2107 и Priora уже достаточно постарели и имеют не такое хорошее техническое состояние, как 5-6 летние Solaris, поэтому покупателям приходится долго искать и смотреть большое количество предложений, чтобы найти достойный экземпляр среди большого парка. То же самое и с Ford Focus: большую популярность получили автомобили второго поколения с 2005 года, состояние которых (особенно после работы в службе такси) уже не самое лучшее, поэтому продажи этой модели имеют больший срок. Toyota Corolla имеет большую остаточную стоимость, что мешает ей конкурировать по стоимости с тем же Focus, продавцы же в свою очередь не торопятся ни с продажей, ни со снижением цены", - комментирует Сергей Бочаров.

Подкупают дешевизной

Фото: Евгения Новоженина/ РИА Новости

В ценовом диапазоне 300-500 тысяч рублей лидером по скорости продаж неожиданно стал Ravon R2, который "уходит" в среднем за 20 дней. Объявление по продаже Nissan Juke размещается на сайте в среднем 25 дней. Чуть больше времени - 28 дней - приходится ждать покупателя "свежей" Hyundai Solaris. Кстати, это почти вдвое дольше, чем требуется на продажу более возрастного автомобиля этой модели стоимостью до 300 тысяч рублей.

Как говорит директор компании "ПодборАвто" Денис Еременко, Ravon R2 - очень дешевая иномарка и свежая по году выпуска. Видимо, поэтому люди выбирают ее и не берут в расчет качество и прочность этого автомобиля. Nissan Juke же всегда был любим и остается в приоритете у девушек, которые хотят приобрести себе кроссовер.

"Nissan Juke - это нишевый автомобиль, и его покупают те водители, которым очень нравится дизайн модели, а поскольку на рынке этих машин не так много (конкурентов в этом классе тоже мало), то сроки продажи невелики. Сложнее дело обстоит с более молодым и дорогим Hyundai Solaris, рынок настолько ими насыщен, что у покупателей огромный выбор, сделать который они не могут быстро", - добавляет Сергей Бочаров.

Среди моделей стоимостью до 300 тысяч рублей дольше всех - порядка 50 дней - продаются седан Ford Taurus, а также внедорожники УАЗ-3162 ("Симбир") и Opel Frontera. В ценовом диапазоне 300-500 тысяч рублей аутсайдерами стали спорт-купе Mitsubishi Eclipse, внедорожники УАЗ-3151 ("Хантер") и Toyota 4Runner - они стоят на продаже в среднем от 50 до 55 дней.

По словам Дениса Еременко, Ford Taurus, а также внедорожники УАЗ "Симбир" и Opel Frontera с учетом возраста и их состояния уже мало кому интересны, разве что для использования на бездорожье после определенных переделок.

"Специфический Toyota 4Runner за 300-500 тысяч рублей - не самая завидная покупка, так же как и Mitsubishi Eclipse, поскольку это молодежная модель, что означает повышенный износ агрегатов и маловероятное полное регламентное техническое обслуживание. А отечественный УАЗ "Хантер" и вовсе известен своей легендарной "надежностью". Поэтому долгие сроки продажи объясняются техническим состоянием этих автомобилей", - констатирует Антон Демкин.

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