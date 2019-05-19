Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия 25 лет РГ Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Как бороться с ржавчиной на автомобиле 11:45
Видео: машинное масло в двигателе заменили банановым пюре 09:15
Блогеры зашпаклевали вмятину на бампере китайской лапшой 18.05.2019
Уникальный пикап РАФ выставлен на продажу за бесценок 18.05.2019
19.05.2019 12:37
Рубрика: Легковые авто

Названы самые быстро продаваемые автомобили с пробегом

Текст: Александр Чупров
Как показывает статистика, некоторые подержанные машины уходят влёт, другие же, напротив, подолгу не могут найти покупателей. Эксперты выяснили, какие автомобили привлекают, а какие - отпугивают потребителей на вторичном рынке.
Быстро - не значит выгодно
Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Скорость перепродажи подержанной машины, как известно, зависит от многих факторов. Разумеется, чем популярнее марка и модель автомобиля, тем быстрее на него найдется покупатель. При этом среди множества аналогичных предложений он будет выбирать наиболее подходящий вариант по уровню оснащения, возрасту/пробегу и состоянию каждой конкретной машины. Окончательно же определит выбор выставленная продавцом цена, которая должна быть адекватна рынку.

"В первую очередь покупатель обращает внимание на цену, так как у него большой выбор среди похожих моделей с аналогичным набором технических характеристик. Также влияние оказывает год выпуска и пробег: чем старше автомобиль, тем ниже цена. Средний пробег машины на вторичном рынке - 15 тысяч км в год. Если эти показатели больше, то и цена, как правило, ниже. Один из приоритетных критериев - техническое состояние автомобиля. Сюда относится работа двигателя, состояние кузова, подвески, оптики, качество салона", - говорит генеральный директор АвтоСпецЦентр KIA Столица Дмитрий Константинов.

Фото: iStock
Как бороться с ржавчиной на автомобиле

На сроки продажи автомобиля с пробегом помимо прочего влияют своевременное обслуживание машины, отсутствие ДТП, а также наличие оригинала ПТС, добавляет директор по продажам "Авилон. Автомобили с пробегом" Антон Демкин.

Между тем, оборачиваемость автомобилей на вторичке во многом зависит от сезонности и текущего уровня спроса. К примеру, быстрее всего подержанные машины "уходят" весной, тогда как зимой внимание покупателей перетягивают на себя распродажи прошлогодних автомобилей у дилеров. Соответственно, с повышением цен на рынке новых машин увеличивается спрос на бэушки, а значит, продать их можно быстрее и выгоднее.

"Нужно понимать, что скорость продажи - это не главный показатель успешной сделки. Высоколиквидные автомобили продаются быстро и с минимальным дисконтом от первоначальной цены. Просто высокая скорость продажи может свидетельствовать о том, что машина не слишком ликвидная, и продавец, понимая это, готов от нее избавиться быстро с существенным падением по цене", - рассуждает генеральный директор CarPrice Денис Долматов.

"Солярис" уходит влёт

Аналитики Авто.ру изучили, как быстро продаются автомобили с пробегом в различных ценовых сегментах. Так, среди предложений до 300 тысяч рублей наименьший срок размещения объявления на сайте у Hyundai Solaris - в среднем 16 дней. Чуть дольше - 17 дней - ищут своих новых владельцев Chevrolet Cruze, а замыкает тройку лидеров Lada Largus, на продажу которого уходит в среднем 23 дня. Как видно, по скорости перепродажи лидируют не самые массовые модели с пробегом, в то время как бестселлеры вторичного авторынка (вазовские Lada Samara, 2107 и Priora, а также иномарки Ford Focus и Toyota Corolla) уступают им по этому показателю.

Как поясняет технический специалист GiPA Россия Сергей Бочаров, такие автомобили как Hyundai Solaris и Chevrolet Cruze использовались в такси, а Lada Largus - в корпоративных парках, либо в частных перевозках, поэтому машин в хорошем техническом состоянии, с малым пробегом и остаточным ресурсом, не так много. И когда частное лицо выставляет предложение с личным автомобилем в хорошем состоянии, оно притягивает сразу большое количество желающих приобрести себе такую машину.

Фото: Виталий Юрчак/ РГ
Какие машины предпочитают российские автомобилисты

"А вот вазовские автомобили Samara, 2107 и Priora уже достаточно постарели и имеют не такое хорошее техническое состояние, как 5-6 летние Solaris, поэтому покупателям приходится долго искать и смотреть большое количество предложений, чтобы найти достойный экземпляр среди большого парка. То же самое и с Ford Focus: большую популярность получили автомобили второго поколения с 2005 года, состояние которых (особенно после работы в службе такси) уже не самое лучшее, поэтому продажи этой модели имеют больший срок. Toyota Corolla имеет большую остаточную стоимость, что мешает ей конкурировать по стоимости с тем же Focus, продавцы же в свою очередь не торопятся ни с продажей, ни со снижением цены", - комментирует Сергей Бочаров. 

Подкупают дешевизной
Фото: Евгения Новоженина/ РИА Новости

В ценовом диапазоне 300-500 тысяч рублей лидером по скорости продаж неожиданно стал Ravon R2, который "уходит" в среднем за 20 дней. Объявление по продаже Nissan Juke размещается на сайте в среднем 25 дней. Чуть больше времени - 28 дней - приходится ждать покупателя "свежей" Hyundai Solaris. Кстати, это почти вдвое дольше, чем требуется на продажу более возрастного автомобиля этой модели стоимостью до 300 тысяч рублей.

Фото: скриншот с instagram.com
Вседорожная Lada Granta: старт продаж, цена, новые фото и видео

Как говорит директор компании "ПодборАвто" Денис Еременко, Ravon R2 - очень дешевая иномарка и свежая по году выпуска. Видимо, поэтому люди выбирают ее и не берут в расчет качество и прочность этого автомобиля. Nissan Juke же всегда был любим и остается в приоритете у девушек, которые хотят приобрести себе кроссовер.

"Nissan Juke - это нишевый автомобиль, и его покупают те водители, которым очень нравится дизайн модели, а поскольку на рынке этих машин не так много (конкурентов в этом классе тоже мало), то сроки продажи невелики. Сложнее дело обстоит с более молодым и дорогим Hyundai Solaris, рынок настолько ими насыщен, что у покупателей огромный выбор, сделать который они не могут быстро", - добавляет Сергей Бочаров.

Среди моделей стоимостью до 300 тысяч рублей дольше всех - порядка 50 дней - продаются седан Ford Taurus, а также внедорожники УАЗ-3162 ("Симбир") и Opel Frontera. В ценовом диапазоне 300-500 тысяч рублей аутсайдерами стали спорт-купе Mitsubishi Eclipse, внедорожники УАЗ-3151 ("Хантер") и Toyota 4Runner - они стоят на продаже в среднем от 50 до 55 дней.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Эксперт оценил идею снизить скорость движения автомобилей зимой

По словам Дениса Еременко, Ford Taurus, а также внедорожники УАЗ "Симбир" и Opel Frontera с учетом возраста и их состояния уже мало кому интересны, разве что для использования на бездорожье после определенных переделок.

"Специфический Toyota 4Runner за 300-500 тысяч рублей - не самая завидная покупка, так же как и Mitsubishi Eclipse, поскольку это молодежная модель, что означает повышенный износ агрегатов и маловероятное полное регламентное техническое обслуживание. А отечественный УАЗ "Хантер" и вовсе известен своей легендарной "надежностью". Поэтому долгие сроки продажи объясняются техническим состоянием этих автомобилей", - констатирует Антон Демкин.

"Корейцы" против "премиума"
Фото: Пресс-служба Volvo.

Что касается более дорогих автомобилей с пробегом стоимостью 500-800 тысяч рублей, быстрее всего - около 30 дней - продаются Volvo XC60, Kia Rio и Hyundai Solaris. А в сегменте 800 тысяч - 1,5 млн рублей лидерами по скорости реализации (32 дня) стали купе BMW 4-й Серии, Hyundai Creta и Infiniti JX. Стоит отметить, что в этих ценовых сегментах наравне с иномарками премиум-класса лидируют "свежие" корейские бестселлеры.

Фото: Пресс-служба Mitsubishi.
Составлен список самых смертоносных автомобилей

Как отмечает Сергей Бочаров, корейские машины в данных ценовых сегментах - практически новые автомобили, а машины премиум-класса с сопоставимыми ценниками - автомобили в возрасте 3-5 лет. То есть это тот срок, когда премиальные авто теряют максимальные значения от своей первоначальной цены и практически выравниваются по стоимости с массовыми иномарками, что приводит к высокому спросу. Если посмотреть на портрет покупателя, то он будет одинаков, с той лишь разницей что первые - приверженцы покупки новой машины, а вторые - предпочитают выбирать премиум авто с небольшим пробегом, но классом выше.

Впрочем, уровень оснащения премиальных иномарок уже в базовых комплектациях очень богатый, и машины среднего класса даже "в полном фарше" не всегда могут предложить те же функции, отмечает, в свою очередь, Денис Еременко.

Ждут не дождутся
Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.

Ну а дольше всего ищут новых владельцев подержанные автомобили премиум-класса стоимостью под 1,5 миллиона и выше - срок их продажи может достигать 50-70 дней. И это притом, что количество таких предложений в силу ограниченности премиального сегмента относительно невелико. Возможно, поэтому потребители подержанного премиума могут достаточно долго ждать интересующий их экземпляр, а продавцы, в свою очередь, не спешат снижать цену, поскольку скорость реализации для них не важна. Так, в числе "долгожителей" вторичного авторынка оказались Mercedes-Benz SL-Класса, Bentley Continental, Chrysler 300C, Land Rover Defender, Dodge RAM и др.

Фото: Пресс-служба Peugeot.
"Бюджетники" лучше "премиума": названы самые надежные автомобили

По мнению Дениса Еременко, все эти модели крайне неликвидны и мало кому нужны в силу многих факторов: высокой стоимости содержания, повышенного налога на лошадиные силы, "простоты" обслуживания и т.д. Поэтому такие машины можно продавать очень долго и сильно терять в цене.

"Дорогие автомобили, и правда, продаются дольше. Но в премиуме огромное влияние оказывает комплектация. Чем эксклюзивнее автомобиль, тем сложнее его продать. Мощный мотор - это высокий транспортный налог и дороговизна ремонта, обилие тюнинга - сложности с поиском запчастей. Не все покупатели готовы к таким затратам. К тому же обычно продавец хочет вернуть затраты, потраченные на тюнинг автомобиля, поэтому назначает очень высокую цену. Разумеется, через какое-то время приходит понимание, что вложенные деньги не вернуть, поэтому владелец либо снимает авто с продажи, либо продает его по цене, близкой к рыночной", - резюмирует Денис Долматов.

#автомобили