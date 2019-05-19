Поступило сообщение о бомбе в театре оперы и балета в Ереване

МЧС Армении 19 мая днем получил сообщение о бомбе, заложенной в здании Национального академического театра оперы и балета имени Александра Спендиаряна в центре Еревана. Об этом сообщает новостной портал News.am.

Сейчас здание театра оцеплено, к нему прибыли сотрудники полиции и МЧС, а также врачи.

Специалисты ведут обыск здания.

Сообщение о минировании поступило на фоне продолжающихся второй день в Ереване демонстраций недовольных освобождением из-под стражи экс-президента Армении Роберта Кочаряна, подозреваемого в свержении конституционного строя при разгоне демонстрации 1 марта 2008 года.