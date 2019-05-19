Протестовавших против "Евровидения" ортодоксальных иудеев задержали

Полиция Израиля разогнала акцию протеста, устроенную в Иерусалиме представителями ортодоксальной еврейской общины, недовольными тем, что "Евровидение" проводится во время шабата. Как пишет TheTimesofIsrael, в итоге было задержано шесть человек.

Ортодоксальные евреи строго придерживаются религиозного закона, запрещающего работать в субботу. По их мнению, подготовка к финалу международного музыкального конкурса осквернила эту традицию.

Ранее главный ашкеназийский раввин Израиля Давид Лау даже призвал верующих на 20 минут увеличить шабат, который длится начиная с захода солнца в пятницу и до вечера субботы.

"Из-за большого осквернения шабата, которое произойдет из-за "Евровидения", я прошу каждого за десять минут до времени зажигания свечей и через десять минут после окончания шабата воздержаться от работ", - отметил раввин.

Напомним, в 18 мая состоялся финал международного музыкального конкурса "Евровидение", который в этом году проходил в Тель-Авиве. Победу одержал Дункан Лоуренс из Нидерландов, который набрал 492 балла. Представитель России Сергей Лазарев на третьм месте (369 баллов).