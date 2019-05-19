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19.05.2019 14:06
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Георгий Параджанов представил в Брянске фильм, который мало кто видел

Текст: Светлана Мазурова
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

В Брянске продолжается Международный славянский фестиваль "Театр+". У форума несколько программ: театральная, выставочная, музыкальная, литературная. Проходят книжный фестиваль "Красная площадь -2", встречи с писателями.

Состоялась презентация киноплощадки - в Городском выставочном зале представили кино.

Фото: Брянский театр драмы имени А.К. Толстого
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- Мы уже думаем о том, чтобы составить в следующем году еще и кинопрограмму - из документальных и художественных фильмов, - поделилась с "РГ" худрук фестиваля Евгения Розанова. - А пока показываем один фильм, но какой! Он стоит целой программы.

Документальный фильм-портрет "Прима" ("Прiма") снят в 2010 году, но его мало кто видел. Представил его сам режиссер - Георгий Параджанов, лауреат многих кинофестивалей, обладатель золотой медали братьев Люмьер (Париж), Гран-при в Онфлере, кинопремии "Сталкер", автор документальных фильмов "Я - Чайка!", "Я умер в детстве", художественного "Все ушли". Он племянник Сергея Параджанова, режиссера легендарных фильмов "Тени забытых предков", "Цвет граната". А его мастерами были грузинский писатель Нодар Думбадзе - в Институте имени А.С. Пушкина, известный кинорежиссер Владимир Наумов - во ВГИКе. Работал режиссером в тбилисском ТЮЗе, актером в театре "Современник.

Героиня картины "Прима" - украинская "наивная" художница Мария Примаченко, самобытная, из народа. В 1937 году на Всемирной выставке в Париже ее наградили золотой медалью. Ее работы экспонировались за рубежом, на республиканских выставках в Советском Союзе. Она вошла в тройку выдающихся примитивистов. В 1950 году в Париж привезли выставку из СССР, и тогда великий Пикассо сказал Фурцевой, что отдал бы десять своих картин за одну картину гениальной Примаченко.

Решением ЮНЕСКО 2009 год был признан годом Марии Примаченко.

Фото: Брянская областная библиотека им. Ф. И. Тютчева
В Брянске открылся книжный фестиваль "Красная площадь-2"

- Эту картину я снял неожиданно, - рассказал зрителям Георгий Параджанов. - В 2009 году Юрий Рост написал в газете, что исполняется 100 лет со дня рождения украинской художницы Марии Примаченко, представительницы "наивного искусства", и я решил сделать кино. Снимал в 2010 году, на Украине было тихо и спокойно.

Я был раньше в гостях у Марии Авксентьевны, пил с ней горилку. Это село Болотня, в сорока километрах от Чернобыля. После Чернобыльской катастрофы она отказалась покидать свой дом, родную землю, где родилась в 1909 году. Помню, пришел к ней домой - это были послечернобыльские времена, все овощи и фрукты на столе были колоссальных размеров. Но при жизни Примаченко я не снимал.

Финансовую поддержку съемкам оказал департамент кинематографии Министерства культуры РФ. Многие, правда, недоумевали: кто такая Примаченко, зачем про нее снимаете, кому это нужно?

Говорят в фильме на суржике (смесь украинского и русского языков). Кадры цветные и черно-белые, использована архивная хроника. Закадровый текст читала Раиса Недашковская, народная артистка Украины, в советское время популярная, известная всей стране киноактриса.

Фото: Фестиваль Радуга
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Зрители благодарили режиссера за "хорошее кино, какое сегодня увидишь не часто", удивлялись, почему за столько лет его почти нигде не показали, а режиссер благодарил брянскую публику за то, что пришли посмотреть документальное кино в поздний час (Ночь музеев), и признался:

- Я впервые в вашем городе, сегодня гулял в парке, и мне было так хорошо!

Вопрос-ответ

- Над чем вы сейчас работаете?

Георгий Параджанов: Написал два сценария - "Сказки Андерсена" (художественный фильм) и "Арт-терапия" - документальный, про рисунки детей-блокадников. Хотелось бы снять кино.

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