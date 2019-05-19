В Ставрополе двух девочек-маугли забрали бабушка и дедушка

В Ставрополе двух маленьких девочек, которые жили в замусоренной квартире, из больницы передали бабушке и дедушке. Об этом в воскресенье сообщил губернатор региона Владимир Владимиров на своей странице в Instagram.

Напомним, история о заваленной мусором квартире началась в апреле, когда в жилье безответственных водителей пришел наладчик интернета. Мужчина сделал несколько кадров и передал их жене, которая опубликовала их в социальных сетях.

Тогда в дело вмешались правоохранители. Было возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего"). Выяснилось, что девочкам четыре и три года. Дети были голодны, истощены, неопрятны, нуждались в медицинской помощи. Их забрали у родителей и отправили в больницу, где проверили, нет ли у них инфекционных или каких-то других заболеваний.

Родители попытались исправиться, через день появились снимки, на которых видно, что в квартире теперь идеальная чистота. Но это не помогло, и детей передали старшим родственникам.

Малышки поправили здоровье, прошли реабилитацию и переданы под опеку дедушке с бабушкой, которые живут в селе, недалеко от Ставрополя. Дети чувствуют себя хорошо. А мы их ситуацию с контроля не снимаем, - отметил Владимиров.