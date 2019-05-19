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19.05.2019 21:26
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

"Зенит" впервые в этом году проиграл в Премьер-лиге

Текст: Артур Нанян
Чемпион России питерский "Зенит" в последнем матче 29-го тура Премьер-лиги уступил в гостях "Ростову" - 0:1. Единственный мяч с пенальти забил Ивелин Попов.

Ни у одной из команд в этой встрече не была турнирной мотивации. "Сине-бело-голубые" досрочно оформили чемпионство, а ростовчане лишились всяких шансов на попадание в еврокубки.

Для кого сегодняшняя встреча была точно знаковой, так это для Тимофея Калачева. Ветеран "Ростова", с 2006 года выступавший за этот клуб, провел прощальный матч за "желто-синих". Белорусский полузащитник покинул поле на 45-й минуте под овации стадиона.

Фото: AP Photo/Luis Vieira
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Что касается непосредственно игры, то "Ростов" в ней владел преимуществом. У "Зенита" же был экспериментальный состав.

С первых минут вышли такие футболисты, как Михаил Кержаков, Луиш Нету, Матиас Краневиттер, Антон Заболотный. Остались в Санкт-Петербурге Артем Дзюба, Ярослав Ракицкий, Андрей Лунев. Как итог - поражение. Впрочем, оно вряд ли сильно подпортило настроение "сине-бело-голубым".

Стоит отметить, что "Зенит" впервые в 2019 году проиграл в чемпионате. В последний раз в Премьер-лиге питерцы терпели поражение в декабре прошлого года - в домашней встрече с казанским "Рубином" (1:2).

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