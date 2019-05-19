СМИ: Парламентские выборы на Украине могут пройти в июле

Досрочные выборы в Верховную раду могут состояться 14 июля. Об этом пишет агентство УНН со ссылкой на собственные источники. По их данным, избранный президент Украины Владимир Зеленский объявит о роспуске парламента сразу после проведения церемонии инаугурации, которая состоится 20 мая.

Ранее украинские СМИ уже сообщали о том, что команда Зеленского подготовила проект указа о роспуске Рады и проведении досрочных выборов, но впоследствии эта информация был опровергнута.

Представитель избранного президента Руслан Стефанчук отметил, что прорабатываются разные варианты подходов. Это будет зависеть и от сотрудничества с органами государственной власти. "Но одним из вариантов развития событий действительно является роспуск парламента", - уточнил Стефанчук.

Чтобы не допустить подобного, "Народный фронт" объявил о выходе из коалиции. По закону парламентарии имеют 30 дней для формирования нового большинства, по окончании этого периода Раду распустить уже не получится, поскольку останется менее полугода до завершения ее полномочий. Однако этот вопрос может быть решен через суд.