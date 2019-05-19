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19.05.2019 10:24
Рубрика: В мире

США определились с составом делегации на инаугурацию Зеленского

Текст: Юрий Когалов

Белый дом определил состав делегации, которая будет присутствовать на церемонии инаугурации нового президента Украины Владимира Зеленского. Соответствующий документ с именами ее участников опубликовал на своей странице в Twitter спецпредставитель госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

Кроме него самого на церемонии будут присутствовать посол США в ЕС Гордон Сондланд, директор департамента Европейских дел в Совете нацбезопасности США Александр Видман, и.о. председателя дипломатической миссии США в Украине Джозеф Пеннингтон. Возглавит делегацию министр энергетики США Рик Перри.

Фото: Стрингер / РИА Новости
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Волкер также отметил, что с нетерпением ждет возможности поработать над углублением сотрудничества между США и Украиной с новым президентом.

Напомним, Владимир Зеленский одержал победу во втором туре выборов президента Украины, получив почти три четверти голосов украинцев, принявших участие в голосовании. Церемония инаугурации назначена на 20 мая. Сам Зеленский уже извинился перед гражданами страны за это решение Верховной рады, выбравшей будний день.

По данным украинского МИД, ожидается прибытие нескольких десятков высоких представителей, в том числе пяти президентов (Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии и Венгрии).

На улицах Киева уже с сегодняшнего дня ограничено движение транспорта в центре города.

В мире США В мире экс-СССР Украина Выборы президента Украины-2019
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