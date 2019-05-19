В воскресенье сборная Швейцарии сразится с Россией на групповом этапе чемпионата мира-2019. Главный поединок игрового дня пройдет на стадионе имени Ондрея Непелы в Братиславе.

Швейцария одержала победы в четырех первых играх на турнире. Но в субботу уступила в упорной борьбе шведам - 3:4. По сути, это было первое серьезное испытание для команды Патрика Фишера, которое она не прошла. Сегодня же швейцарцам, которые и так вымотаны после встречи с "Тре крунур", предстоит игра с лидером группы B - российской сборной.

Команда Ильи Воробьева пока не знает поражений на этом ЧМ. В субботу она одержала пятую подряд победу. Россия переиграла Латвию со счетом 3:1. Правда, матч получился нелегким. Латвийцы открыли счет и заставили понервничать. Сегодня же будет еще сложнее - швейцарцы очень активны в атаке. Посмотрим, получится ли у наших хоккеистов выиграть и в шестой игре на ЧМ-2019.

Онлайн-трансляция матча чемпионата мира по хоккею Швейцария - Россия начнется 19 мая в 21:15 по московскому времени.