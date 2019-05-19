У футболиста сборной России намечена свадьба на день игры с Сан-Марино

Полузащитник "Оренбурга" Алексей Сутормин, попавший в расширенный список кандидатов в российскую сборную, отметил, что на день, когда наша команда встретится с Сан-Марино (8 июня), у него назначена свадьба.

"Да, это правда", - сказал Сутормин "Спорт-Экспрессу". "Что будем делать? Пока без комментариев. Окончательный список еще не назвали. Когда он будет известен, тогда и подумаем".

Напомним, что окончательный состав сборной России на предстоящие домашние встречи с Сан-Марино и Кипром (11 июня) будет назван на следующей неделе. Сутормин впервые в карьере попал в расширенный состав нашей национальной команды.