У Tesla осталось денег всего на 10 месяцев

У Илона Маска вновь проблемы. Глава Tesla объявил о глобальной экономии в компании.

Как удалось выяснить изданию Electrek, которое ознакомилось с копией корпоративной рассылки, в конце прошлого квартала у Tesla оставалось около 2,2 млрд долларов свободных денег. Маск утверждает, что этой суммы хватит на 10 месяцев. Если до марта-апреля следующего года производитель электромобилей не выйдет на самоокупаемость, то марка окажется в очень тяжелой ситуации.

Илон уже придумал, что нужно делать. Теперь он намерен лично проверять корпоративные траты сотрудников своей компании. А финансовый директор Зак Киркхорн призван помочь боссу. Вместе они будут инспектировать зарплаты, командировочные, аренду и каждый платеж с банковского счета.

Отметим, что в начале мая Илон Маск потерял около 1,1 млрд долларов из-за падения акций Tesla на 11%. А сама компания продолжает нести убытки - в первом квартале было минус 702 млн долларов. За год автопроизводитель дважды сокращал сотрудников: 9% в июне 2018 года и 7% в январе 2019 года.

Тем временем Американский Национальный совет по безопасности на транспорте установил, что использование автопилота на электрокарах Tesla смертельно опасно. На это указывают предварительные выводы расследования одного из ДТП с участием Model 3, произошедшего 1 марта в штате Флорида.

Вдитель электрокара включил автопилот за 10 секунд до того, как врезался в грузовую машину с полуприцепом, а за 8 секунд - убрал руки с руля. В момент столкновения Tesla двигалась со скоростью 110 км/ч, в результате ДТП водитель Model 3 погиб.

Ожидается, что Tesla могут заставить перепрограмировать свой автопилот так, чтобы он выключался в случаях, когда водители не держатся за руль и не следят за дорогой.