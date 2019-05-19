У вокалистки Spice Girls снова начались серьезные проблемы со зрением

43-летняя певица и актриса Мелани Браун, она же Мел Би, она же - Страшилка Спайс, одна из вокалисток самого известного девчачьего коллектива планеты Spice Girls, полностью потеряла зрение.

Как пишет The Sun, произошло это перед реюнион-туром легендарного коллектива, к которому "перчинки" двигались долго и с немалыми терниями. И теперь, отметила газета, тур может оказаться под вопросом. Хотя Мел так не считает и пренебрегает советами врачей.

Уточнено, что проблемы Мел начались в пятницу - правый глаз артистки перестал видеть, и женщина в панике обратилась в одну из специализированных клиник в Лондоне. Где зрение певице удалось восстановить. При этом причина, по которой случился недуг, остается невыясненной. А сама артистка, по словам друзей, "находится в очень плохом состоянии". Вызывая обеспокоенность коллег и менеджера.

Известно, что у Браун, еще двадцать лет назад сделавшей неудачную операцию по лазерной коррекции зрения, это уже не первый инцидент такого рода - тогда у Страшилки полностью отказал левый глаз.

Ранее сообщалось, что Мел Би серьезно пострадала, упав с лестницы.