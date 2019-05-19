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19.05.2019,  
11:40
Текст:  Светлана Цыганкова

В 2019 году армия России приняла первую бригаду "Торнадо-С"

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В российскую армию уже поступило первое подразделение реактивных систем залпового огня "Торнадо-С". Военные приступили к его опытно-промышленной эксплуатации.

Фото: Vitaly V. Kuzmin/ www.vitalykuzmin.net
Российская армия перейдет на новые системы залпового огня

Теперь, согласно заданию министерства обороны России, компания-разработчик, а это концерн "Техмаш", будет заниматься модернизацией и реактивной системы залпового огня "Смерч". Ее нужно довести до уровня РСЗО "Торнадо-С". Об этом заместитель генерального директора концерна Александр Кочкин заявил в Минске на девятой международной выставке вооружения MILEX-2019, пишет РИА Новости.

"Торнадо-С" обеспечивают проведение стрельб боекомплектом "Смерч" и новыми управляемыми реактивными снарядами с увеличенной дальностью. Оснащение "Торнадо-С" автоматизированной системой управления огнем позволяет ориентироваться на местности, а также наводить пусковые направляющие в автономном режиме. Это сокращает время от постановки боевой задачи до удара по целям.

РСЗО "Торнадо-С" - семейство модернизированных систем реактивного залпового огня. Основные ее преимущества - улучшенные характеристики по точности ведения огня, высокая скорострельность и увеличенная дальность. Одна установка может поражать одновременно до восьми целей за счет разведения высокоточных снарядов на траектории их полета.

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