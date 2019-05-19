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19.05.2019 21:10
Рубрика: Digital

В точку ru

В 57 городах проходит диктант на знание цифровых технологий
Текст: Екатерина Ясакова
Российская газета - Федеральный выпуск № 106(7864)
Сомневаетесь в своей цифровой грамотности? Пройдите Digital Диктант, до 24 мая его можно написать на 67 площадках в 57 городах.

Диктант из 37 вопросов, разработанных для участников разных возрастов, включает в себя несколько направлений знаний. Самым сложным для корреспондента "РГ", который в итоге показал нормальный уровень знаний, оказался блок "цифровые компетенции". Например, нужно ответить на вопрос о том, сколько мегабайт или гигабайт должны весить те или иные файлы для успешной отправки или какое расширение должен иметь тот или иной файл. Также непростой оказалась серия вопросов про видеохостинг YouTube: как правильно заливать туда видеоролики, платить за использование, за что могут удалить видео. Затруднения вызвали и вопросы о законодательстве отдельных стран относительно интернета.

Полезными можно признать блок вопросов про покупки в интернет-магазинах, ориентирование в соцсетях и поведение в интернете. Отвечая на вопросы диктанта, человек лишний раз может вспомнить о том, что нельзя сообщать данные банковской карты сторонним лицам и отвечать на провокационные сообщения мошенников и троллей.

Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"
"Ростелеком" в Новосибирске поздравил участников акции "Тотальный диктант"

Диктант состоялся и в редакции "Российской газеты". Примечательно, что в нем участвовали и пожилые люди. Вообще, для многих эта акция стала возможностью не просто проверить знания, но и узнать важные сведения для повышения собственной безопасности.

В 2018 году 74 процента россиян столкнулись с интернет-рисками, это намного больше среднемировых показателей.

Директор РОЦИТ (организации, объединяющей активных интернет-пользователей) Сергей Гребенников отметил, что в 2018 году индекс цифровой грамотности россиян упал на 14,7 процента по сравнению с предыдущим годом - с 5,99 пункта до 4,52 пункта. Объем информации в интернете стремительно растет, а пользователи остаются прежними. Гребенников объяснил, что средний показатель индекса цифровой грамотности по стране для рядовых пользователей не дает возможности увидеть личные пробелы в знаниях в сфере цифровых технологий, выявить недостающие компетенции и навыки, а также никак не мотивирует устранить существующие пробелы. Именно поэтому было решено провести такой диктант. "Задача Digital Диктанта - прокачать личную цифровую культуру, развить способность защищать себя в Сети и повысить уровень цифровых компетенций", - заключил Гребенников.

Digital Технологии Общество Образование
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