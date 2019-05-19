Видео: машинное масло в двигателе заменили банановым пюре

Ни для кого не секрет, что все овощи и фрукты помимо витаминов и микроэлементов содержат еще и небольшой процент эфирных масел. Больше всего их - около 1% от массы - в укропе, петрушке, чесноке с луком, а в кожице мандарина - аж до 2%. В богатых крахмалом картофеле и бананах масла - кот наплакал, жалкие доли процента.

Именно это практическое знание помогло в 1950 году двум французским гонщикам, Жан-Клоду Бодо и Жаку Сегела, выйти из затруднительной ситуации во время гонок через пустыню Атакама. Оставшись без машинного масла, они смогли продолжить гонку на ...связке бананов, которые они измельчили и запихнули в двигатель своего Citroën 2CV. В истории не сохранились результаты того давнего заезда, но легенда о гонке на бананах жива по сей день и будоражит умы энтузиастов-механиков.

Проверить правдивость этой байки взялись блогеры канала Project Farm. Не имея под рукой даже завалящего гоночного автомобиля, они протестировали бананосмазку на двигателе газонокосилки. Принцип работы-то один и тот же.

Получилось не так хорошо, как ожидалось - косилка быстро заглохла, а подгоревший банан дал неприятный запах - но эксперименты, кажется, стоит продолжить с другими овощами-фруктами. Мандариновая корка должна работать дольше, а при нагревании дать легкое цитрусовое амбре, а лук с чесноком и укропом взбудоражат водителя газонокосилки ароматом вкусного жаркого...