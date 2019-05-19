Впервые в истории на Astana Piano Passion вручены два Гран-при

18 мая 2019 года состоялось торжественное закрытие V Международного фестиваля классической музыки и конкурса юных пианистов Astana Piano Passion, проходящего в эти дни в Казахстане.

Главная интрига конкурса сохранялась до самых последних минут, ведь обладатель Гран-при должен был определиться по итогам выступления на гала-концерте. Так как в старшей группе I премию не присудили, острейшая борьба развернулась между лауреатами средней и младшей группы, а их было трое: и здесь тоже небывалый случай, - в средней группе I премию разделили два пианиста: Адриан Ромофф (США) и Петр Акулов (Россия). В младшей группе обладателем I премии стал Шан-Ен Пай из Тайваня. Прозвучали части концертов Моцарта, Шопена и Сен-Санса. Блестящая игра двух настоящих соперников - пианистов средней группы - тончайшее прочтение Шопена у музыканта из США и "запредельная" техничность и фантастическая легкость в игре российского исполнителя - определили столь необычное иочень правильное решение жюри.

Лучшие из лучших - Адриан Ромофф и Петр Акулов - получили каждый главную награду конкурса Гран-при - Astana Piano Passion. А остальные участники - небывалое количество подарков и призов!

После исполнения Денисом Мацуевым Первого фортепианного концерта Шостаковича, поразившего всех присутствующих в зале техническим совершенством, "высшим пилотажем" и мощью русского пианизма, сам маэстро, слегка переведя дух, объявил "дважды победителей".

Гала-концерт проходил в сопровождении симфонического оркестра Государственного театра оперы и балета "Астана Опера", дирижер - заслуженный деятель Республики Казахстан Ержан Даутов. В Первом концерте Шостаковича - Концерте для фортепиано, трубы и струнного оркестра - соло на трубе исполнил лауреат международных конкурсов Владислав Лаврик.