Впервые в истории на Astana Piano Passion вручены два Гран-при

Новости

Фото: Легендарный ЛАЗ мог выпустить очень красивый грузовик 14:15
"Локомотив" не сумел в большинстве обыграть "Урал" 14:12
В Ставрополе двух девочек-маугли забрали бабушка и дедушка 14:12
Бутина записала видеообращение из американской тюрьмы 14:07
Названа минимальная стоимость билетов на матчи Евро-2020 в Петербурге 14:06
Поступило сообщение о бомбе в театре оперы и балета в Ереване 13:42
В Москве у пенсионерки из Mercedes украли 5 млн рублей 13:01
Пушков призвал Зеленского не слушать советы Саакашвили 13:00
В прямом эфире "Евровидения" дважды показали флаг Палестины 12:55
У футболиста сборной России намечена свадьба на день игры с Сан-Марино 12:46
Названы самые быстро продаваемые автомобили с пробегом 12:37
Беглов поручил увеличить надбавку учителям за классное руководство 12:29
Первый советский морской робот покажут в музее батискафов в Кроштадте 12:25
Под Тверью пьяный водитель сжег свое авто после ДТП 12:22
Серебряного "Джона Сноу" из Якутии передадут автору "Игры престолов" 12:06
Аномальная жара в Башкирии сменилась снегом и градом 12:00
Пригожин назвал Сергея Лазарева "машиной" после финала "Евровидения" 11:58
Под Волгоградом пенсионер нашел мешок с оружием 11:46
Как бороться с ржавчиной на автомобиле 11:45
В 2019 году армия России приняла первую бригаду "Торнадо-С" 11:40
СК проверит гибель трех человек на пожаре в Оренбургской области 11:31
Головин забил, отдал голевую передачу и спас "Монако" от вылета 11:29
Навязчивое сексуальное поведение и видеоигры попали в список ВОЗ 11:17
На территории вокзала в Южно-Сахалинска произошел пожар 11:16
Уайлдер нокаутировал Бризила в первом раунде 10:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минфин разъяснил, как получить из бюджета 450 тысяч рублей на ипотеку
Минфин разъяснил, как получить из бюджета 450 тысяч рублей на ипотеку
29 мая в "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
29 мая в "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Как за одну неделю бесплатно побывать в большинстве музеев
Как за одну неделю бесплатно побывать в большинстве музеев
19.05.2019 13:29
Рубрика: Культура

Впервые в истории на Astana Piano Passion вручены два Гран-при

Текст: Татьяна Эсаулова
18 мая 2019 года состоялось торжественное закрытие V Международного фестиваля классической музыки и конкурса юных пианистов Astana Piano Passion, проходящего в эти дни в Казахстане.

Главная интрига конкурса сохранялась до самых последних минут, ведь обладатель Гран-при должен был определиться по итогам выступления на гала-концерте. Так как в старшей группе I премию не присудили, острейшая борьба развернулась между лауреатами средней и младшей группы, а их было трое: и здесь тоже небывалый случай, - в средней группе I премию разделили два пианиста: Адриан Ромофф (США) и Петр Акулов (Россия). В младшей группе обладателем I премии стал Шан-Ен Пай из Тайваня. Прозвучали части концертов Моцарта, Шопена и Сен-Санса. Блестящая игра двух настоящих соперников - пианистов средней группы - тончайшее прочтение Шопена у музыканта из США и "запредельная" техничность и фантастическая легкость в игре российского исполнителя - определили столь необычное иочень правильное решение жюри.

Финальные концерты XI Музыкального фестиваля Юрия Башмета прошли в Ярославле

Лучшие из лучших - Адриан Ромофф и Петр Акулов - получили каждый главную награду конкурса Гран-при - Astana Piano Passion. А остальные участники - небывалое количество подарков и призов!

После исполнения Денисом Мацуевым Первого фортепианного концерта Шостаковича, поразившего всех присутствующих в зале техническим совершенством, "высшим пилотажем" и мощью русского пианизма, сам маэстро, слегка переведя дух, объявил "дважды победителей".

Гала-концерт проходил в сопровождении симфонического оркестра Государственного театра оперы и балета "Астана Опера", дирижер - заслуженный деятель Республики Казахстан Ержан Даутов. В Первом концерте Шостаковича - Концерте для фортепиано, трубы и струнного оркестра - соло на трубе исполнил лауреат международных конкурсов Владислав Лаврик.

Культура Музыка Классика
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Саудовский король созвал лидеров арабских стран на экстренный саммит
На Украине оценили в 80 млрд долларов потери от сокращения торговли с РФ
Трамп выступил за расследование возможных связей Байдена с Китаем
Эрдоган заявил о возможности производства С-500 совместно с РФ
Куйвашев предложит еще четыре площадки под храм в Екатеринбурге