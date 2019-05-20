Автостраховщики объявили о снижении средней стоимости ОСАГО

За первые четыре месяца 2019 года средняя премия по ОСАГО снизилась на 5,1 процента, а средняя выплата, как и количество заявленных убытков, напротив, выросли на 3,1 и 8,3 процента соответственно. Такие данные обнародовал Российский союз автостраховщиков (РСА).

За январь-апрель 2019 года средняя премия по ОСАГО в целом по рынку уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом 2018 года с 5701 до 5411 рублей. Количество заключенных договоров за первые четыре месяца 2019 года подросло на 1,7 процента - с 12,19 до 12,40 миллиона штук. Средняя выплата по ОСАГО увеличилась с 64344 до 66 314 рублей.

В целом, сумма начисленных премий за это время уменьшилась на 3,5 процента - с 69,51 до 67,08 миллиарда рублей, а сумма выплат, напротив, выросла на 15,7 процента - с 44,86 до 51,90 миллиарда рублей.

Количество заявленных и урегулированных убытков также выросло: заявленных стало больше на 8,3 процента (рост с 762,54 до 825,95 тысячи штук), а урегулированных - на 12,3 процента (увеличение с 697,20 до 782,71 тысячи штук).

Рост количества убытков и суммы выплат - тревожный тренд для страхового рынка, отметил глава РСА Игорь Юргенс. По его словам, даже такой коэффициент, как отношение выплат к премиям, за первые четыре месяца 2019 года оказался выше 77 процентов.

"Значение коэффициента выплат больше 77 процентов означает, что реальный коэффициент убыточности еще выше. А 77 процентов - это предельный размер премии, которую страховщик может тратить на выплаты”, - пояснил Юргенс.

Комментируя данные о снижении средней премии по ОСАГО, он указал, что оно ожидаемо и, несмотря на возрастающую убыточность, является следствием конкуренции между страховщиками.

"Пока конкуренция все еще сильна и, уверен, тренд на снижение средней премии сохранится", - резюмировал Игорь Юргенс.