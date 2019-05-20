Бишкек придает особое значение развитию отношений с Минском

В Бишкеке проявляют заинтересованность в дальнейшем расширении двустороннего и многостороннего сотрудничества с Беларусью на основе взаимного доверия и диалога, заявил спикер парламента Киргизии Дастанбек Джумабеков на встрече со своим коллегой из Минска Владимиром Андрейченко. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на источники в палате представителей национального собрания Республики Беларусь.

Предпосылки для полноформатного сотрудничества, по словам Джумабекова, существуют уже давно. В их числе он назвал проводимый в Киргизии год развития регионов и цифровизации, а также высокий спрос на товары белорусских производителей.

В свою очередь Андрейченко подтвердил готовность к двусторонней кооперации и предложил уделить больше внимания взаимодействию в сферах образования и медицины. На встрече парламентариев была отмечена и важность расширения и производственных связей "с целью продвижения совместно выпускаемой продукции как на национальных рынках, так и на рынках третьих стран - прежде всего ЕАЭС".

Кроме того, гость из Беларуси обратил внимание на укрепление правовой основы межпарламентского сотрудничества, предложив подписать соглашение между законодательными органами двух стран. Он выразил надежду, что его киргизский коллега посетит в этом году Минск с официальным визитом в соответствии с ранее направленным приглашением.

Андрейченко также провел двустороннюю встречу с председателем парламента Казахстана Нурланом Нигматулиным. Спикеры акцентировали внимание на интенсивном диалоге и доверительных отношениях, которые развиваются между двумя странами. Они подчеркнули, что особая заслуга в достижении высокого уровня двустороннего сотрудничества принадлежит главам обоих государств.

Большое внимание парламентарии уделили вопросам укрепления торгово-экономического сотрудничества и производственной кооперации предприятий. Нигматулин выразил уверенность, что задача, поставленная президентами двух стран по выходу на товарооборот в один миллиард долларов, вполне выполнима. По его словам, парламент его страны будет оказывать эффективное содействие решению всех актуальных задач развития двустороннего сотрудничества с Минском.

Андрейченко и Нигматулин обсудили повестку очередной ежегодной сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ, на которой планируется рассмотрение проекта белорусской резолюции по "Укреплению сотрудничества в сфере технологического прогнозирования". В центре внимания было предстоящее в сентябре совещание спикеров парламентов стран Евразии, которое готовит парламент Казахстана.

Андрейченко принимает участие в заседании совета парламентской ассамблеи Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которое проходит в понедельник в Бишкеке.