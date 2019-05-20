Глава Рособрнадзора ответил на самые острые вопросы о ЕГЭ

Про новые предметы на ЕГЭ

"Никаких содержательных изменений в экзамене нет, он остается стабильным, - подчеркнул Сергей Кравцов, отвечая на вопрос родителей из Забайкальского края. - В этом году новых предметов, кроме китайского языка, который ребята будут сдавать по выбору, не появилось".

Однако уже в 2022 году все выпускники 11 класса будут сдавать обязательный экзамен по иностранному языку. Какими будут задания по английскому? Разделится ли ЕГЭ на базовый и профильный уровень сложности?

"Мы не исключаем такого варианта, так как экзамен по иностранному языку в сегодняшнем виде - это испытание для самых подготовленных ребят, нацеленных на профильную специальность в вузе, - подчеркнул Сергей Кравцов. - Однако окончательное решение еще не принято. При разработке заданий мы будем учитывать реальный уровень знаний, который есть у школьников. Во многих регионах они неплохо знают иностранный язык, может, даже лучше взрослых. Но прежде чем вводить это испытание, мы проведем еще не одну апробацию".

Что касается обязательных экзаменов по истории, или, к примеру, географии, то такая возможность пока только обсуждается. Никаких конкретных сроков еще нет. По словам руководителя Рособрандзора, здесь может быть целесообразна практика всероссийских контрольных работ по тем предметам, которые школьники не сдают на ЕГЭ.

Про математику

Экзамен по математике - один из обязательных, и он волнует родителей больше всего: вопросов на "горячую линию" поступило очень много. "Что делать, если ребенок не наберет минимальный балл по профильной математике? Можно ли изменить уровень сложности с "профиля" на более легкую "базу" при пересдаче?" - спрашивает мама из подмосковного города Чехова.

"Такая возможность есть, - подчеркнул Сергей Кравцов.- Чтобы получить школьный аттестат, достаточно набрать 27 баллов по профильной математике. Если вдруг выпускник не сможет набрать нужное количество баллов в основные сроки, при пересдаче он сможет изменить уровень сложности".

Про "золотую" медаль

"Сколько баллов на ЕГЭ нужно, чтобы получить "золотую" медаль и аттестат с отличием?" - спрашивает школьница из Севастополя.

"70 баллов по русскому языку и 70 - по профильной математике. Если выпускник выбрал базовую математику, ее нужно сдать на "отлично", - пояснил Сергей Кравцов. - Такая норма понадобилась потому, что в некоторых школах, которые выдавали аттестаты с отличием, качество образования оставалось очень низким: некоторые выпускники не могли набрать даже минимальный балл на ЕГЭ. Теперь это процесс будет более объективным".

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