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20.05.2019 10:20
Рубрика: Спорт

Глушаков рассказал о начале конфликта с Каррерой

Текст: Артур Нанян
Капитан "Спартака" Денис Глушаков рассказал, что его конфликт с бывшим главным тренером "красно-белых" Массимо Каррерой начался в конце сезона 2017/18. А именно - после матча чемпионата России с "Уралом", в котором москвичи проиграли со счетом 1:2.
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

По словам Глушакова, партнеры по команде попросили его поговорить с Каррерой по поводу тренировочного процесса.

"У нас тогда было много травм. Мы таскали штанги с большим весом всего за три дня до встречи в Екатеринбурге", - сказал Денис в интервью "Матч Премьер". "Я поговорил с Каррерой и сказал, что ребята просят не давать такую нагрузку. Он ответил, что со всем разберется. Но после поражения от "Урала" у нас с ним началось недопонимание и частые разговоры".

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
СМИ: Денис Глушаков продолжит карьеру в "Ростове"

Глушаков также поведал о том, как развивалась история с его отстранением от основной команды в сентябре прошлого года. Напомним: из-за "лайков" в Instagram под публикацией актера театра и кино, болельщика "Спартака" Дмитрия Назарова, в котором артист читал стихотворение с критикой в адрес итальянца, Глушаков и Андрей Ещенко были отправлены в дубль.

"Каррера сказала, что мы, мол, своими "лайками" из него дурака делаем. А я сказал, что он нас неправильно понял. Накануне мне звонила женщина по поводу того, как мы выходили на поле в красных шапках в поддержку больных детей. Она попросила меня связаться с руководством клуба, чтобы опять провести эту акцию. Чуть позже я увидел в социальных сетях Назарова в этой шапке. Ну и поставил "лайк", даже не читая публикации. Каррера же выгнал нас из раздевалки и сказал, что никакой пощады не будет", - отметил Глушаков.

По поводу будущего Денис высказался неопределенно. "Дождемся конца сезона, а там посмотрим". На минувшей неделе в различных СМИ появлялась информация, что летом "Спартак" может рассмотреть вариант с продажей нескольких игроков. В том числе и Глушакова.

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