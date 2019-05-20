Иран в четыре раза увеличил производство низкообогащенного урана

Иран с понедельника, 20 мая, увеличивает объем производства низкообогащенного урана (3,67%) в четыре раза. Об этом заявил официальный представитель иранской Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди.

"С сегодняшнего дня в соответствии с решением Высшего совета национальной безопасности Ирана объем производства в стране низкообогащенного урана увеличивается в четыре раза", - цитирует чиновника агентство Tasnim.

При этом Камальванди отметил, что решение властей Ирана не означает увеличение количества центрифуг для обогащения урана или их модификацию.

"Иран официально уведомил Международное агентство по атомной энергии о предпринятых шагах", - сообщил представитель ОАЭИ.

Напомним, Иран 8 мая, в годовщину выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), объявил о прекращении выполнения отдельных пунктов этого международного соглашения. В частности, Тегеран заявил, что не считает себя более связанным ограничениями по запасам низкообогащенного урана и тяжелой воды. Кроме того, Иран на 60 суток приостановил продажу имеющегося обогащенного урана и тяжелой воды за рубеж, как это предусмотрено СВПД.