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20.05.2019 20:28
Рубрика: В мире

Иран в четыре раза увеличил производство низкообогащенного урана

Текст: Станислав Хамдохов (Тегеран)

Иран с понедельника, 20 мая, увеличивает объем производства низкообогащенного урана (3,67%) в четыре раза. Об этом заявил официальный представитель иранской Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди.

"С сегодняшнего дня в соответствии с решением Высшего совета национальной безопасности Ирана объем производства в стране низкообогащенного урана увеличивается в четыре раза", - цитирует чиновника агентство Tasnim.

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При этом Камальванди отметил, что решение властей Ирана не означает увеличение количества центрифуг для обогащения урана или их модификацию.

"Иран официально уведомил Международное агентство по атомной энергии о предпринятых шагах", - сообщил представитель ОАЭИ.

Напомним, Иран 8 мая, в годовщину выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), объявил о прекращении выполнения отдельных пунктов этого международного соглашения. В частности, Тегеран заявил, что не считает себя более связанным ограничениями по запасам низкообогащенного урана и тяжелой воды. Кроме того, Иран на 60 суток приостановил продажу имеющегося обогащенного урана и тяжелой воды за рубеж, как это предусмотрено СВПД.

В мире Ближний Восток Иран Ядерная программа Ирана
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