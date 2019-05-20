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20.05.2019 13:00
Рубрика: Видео

Как поедет собранный из двух "восьмерок" лимузин

Текст: Вадим Давыденко
Фото: скриншот с www.youtube.com Фото: скриншот с www.youtube.com
Фото: скриншот с www.youtube.com

Мужская изобретательность относительно барахла, которое давно пора выбросить из антресолей/балкона/гаража, как известно, не имеет никаких границ. Стоит маме/супруге/подруге раздраженно спросить "зачем ты столько лет хранишь это никчемную пыльную штуковину?", как мужик тут же придумает, для чего она (штуковина, разумеется, а не супруга) ему просто позарез нужна.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Для починки пылесоса, скажет. Для настройки wifi-роутера. Для строительства межзвездного крейсера или машины времени. Нужна, в общем, отстань, дорогая.

А в один прекрасный день в порыве креатива возьмет, да и в самом деле использует эту штуковину - снимет с нее ржавчину, отрихтует, смажет, что-то к ней прикрутит, припаяет, подведет переменный ток, отрегулирует сход-развал и улетит на собранном пепелаце в неведомые дали...

Так и случилось на днях с нашими старыми знакомцами из "Гаража 54". Давным-давно у них на задворках пылился остов старой "восьмерки", которую и починить уже невозможно, и выбросить пока еще жалко. И вот однажды - ррраз! эврика! - пришла идея. А не собрать ли из полутора старых "восьмерок" шестиколесный лимузин? Длинный-предлинный, глянцево-черный.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Сказано - сделано. И вот уже по улицам солнечного Новосибирска колесит тот самый премиальный хэндмейд-лимузин, восхищая, удивляя и поражая в самое сердце падких на винтаж местных девушек и владельцев вазовской классики.

Как ни жаль, но первый выезд "восьмерки"-лимузина стал и последним. Машина из гаража отправилась прямиком в пункт приема металлолома и там уже встретила свою смерть. Жалко ее, конечно, но мы же помним: мужик сказал "выброшу как-нибудь, обязательно выброшу" - мужик сделал.

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#видео #авто