Лавров предложил Зеленскому начать в Донбассе с обмена "всех на всех"

Глава российского МИД Сергей Лавров уверен, что присягнувшему сегодня президенту Украины Владимиру Зеленскому следовало бы начать разговор по вопросу о Минских соглашениях с положения об обмене пленными по принципу "всех на всех". Напомним, что в своей инаугурационной речи Зеленский заявил, что первой общегосударственной задачей считает "прекращение огня в Донбассе".

"Было бы правильно, по-христиански начать с положений этих документов об обмене задержанными по принципу "всех на всех", - заявил Сергей Лавров на приеме МИД России по случаю православной Пасхи, комментируя вступление Зеленского в должность.

Российский министр также прокомментировал слова Зеленского о недопустимости раскола по языковому признаку и предложил трактовать их более широко. "Нет сомнений, что это должно в полной мере распространяться и на религиозную сферу", - приводит слова Лаврова "Интерфакс".