Mercedes представил самый безопасный автомобиль в мире

Концепт-кар на базе Mercedes-Benz GLE - новый Experimental Sicherheits Fahrzeugs (ESF), что в переводе с немецкого означает экспериментальный безопасный автомобиль. Кроссовер представляет собой витрину технологических достижений и передовых функций безопасности, которые впоследствии будут внедрены на автомобили марки.

Снаружи концепт самой безопасной машины отличают цифровые панели, которые заменили решётку радиатора, заднее стекло и встроены в крышу. Они информируют других участников движения о дорожной обстановке. Например, на заднее стекло выводится изображение того, что видит перед собой водитель - переходящих дорогу пешеходов, пробку. Также можно вывести короткое тестовое сообщение с просьбой помочь в решении с возникшей поломкой.

Предупредить о поломке поможет также робот с табличкой восклицательного знака, который прячется в отсеке под задним бампером и выкатывается в случае необходимости по трапу. Сигнализирующий о неисправности знак разворачивается ещё и на крыше.

Автомобиль получил выдвижной педальный узел и рулевую колонку. Это решение продиктовано стремительным развитием беспилотных технологий, которые помогают максимально оптимизировать внутрисалонное пространство.

При этом необходимо было решить вопрос с размещением подушек безопасности. Эйрбег водителя интегрировали в район верхней части приборной панели. На вопрос, почему Mercedes не сделал беспилотник, ответил Родольфо Шёнебург, руководитель отдела, занимающегося безопасностью автомобилей бренда: "Большое преимущество автомобилей с системой автопилотирования заключается в том, что человеческий фактор сводится к минимуму, но при этом мы признаём, что беспилотники всё ещё требуют участия водителя в процессе управления".

Поэтому в Mercedes-Benz сделали акцент на системах, которые предупредят человека о потенциальной опасности. К примеру, Mercedes-Benz GLE, созданный в рамках проекта ESF, оснащён системой натяжения ремней безопасности в случае входа в поворот на небезопасной скорости. В козырёк вмонтировали систему освещения, схожую с атмосферной подсветкой: в Mercedes со ссылкой на последние исследования утверждают, что такое решение позволяет сохранять концентрацию водителя во время поездок на дальние расстояния.

Система Pre-Safe Child направлена на повышение безопасности ребёнка в автокресле: если электроника определяет, что произойдёт столкновение, то ремень натянется туже, а вокруг автокресла появятся эйрбеги, которые демпфируют последствия удара. Также эта система позволяет контролировать жизненные показатели ребёнка.

Пожалуй, одно из самых интересных решений - система Pre-Safe Impulse Rear. Она следит за транспортными средствами, следующими сзади. Как только ассистент определит, что возможен наезд, автомобиль автономно сдаст вперёд, при условии достаточного количества свободного места.

Mercedes-Benz создаёт автомобили ESF на протяжении почти полувека. Последним был концепт на базе гибридного S-Class, представленный десять лет назад, в 2009 году.