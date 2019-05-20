Министр обороны Украины подал в отставку

Министр обороны Украины Степан Полторак подал в отставку. Копию заявления на имя президента Владимира Зеленского он вывесил на своей странице в Facebook.

"Прошу вас рассмотреть в установленном порядке вопрос моего увольнения с должности министра обороны Украины", - отмечается в документе.

Примечательно, что сегодня после церемонии инаугурации Зеленский призвал Верховную раду уволить главу Службы безопасности Василия Грицака, генерального прокурора Юрия Луценко, министра обороны Степана Полторака. Ответ последнего последовал незамедлительно.

Это не единственные изменения, предпринятые новым президентом. Зеленский объявил о роспуске Верховной рады и проведении в стране в течение двух месяцев парламентских выборов. При этом он призвал депутатов за два остающихся месяца до окончания срока их полномочий принять ряд важных законов, в частности, лишить парламентариев иммунитета.