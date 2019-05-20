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20.05.2019 11:40
Рубрика: В мире

Министр обороны Украины подал в отставку

Текст: Юрий Когалов

Министр обороны Украины Степан Полторак подал в отставку. Копию заявления на имя президента Владимира Зеленского он вывесил на своей странице в Facebook.

Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины

"Прошу вас рассмотреть в установленном порядке вопрос моего увольнения с должности министра обороны Украины", - отмечается в документе.

Примечательно, что сегодня после церемонии инаугурации Зеленский призвал Верховную раду уволить главу Службы безопасности Василия Грицака, генерального прокурора Юрия Луценко, министра обороны Степана Полторака. Ответ последнего последовал незамедлительно.

Это не единственные изменения, предпринятые новым президентом. Зеленский объявил о роспуске Верховной рады и проведении в стране в течение двух месяцев парламентских выборов. При этом он призвал депутатов за два остающихся месяца до окончания срока их полномочий принять ряд важных законов, в частности, лишить парламентариев иммунитета.

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине Выборы президента Украины-2019
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