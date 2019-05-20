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20.05.2019 11:26
Рубрика: В мире

Зеленский распустил Верховную Раду

Текст: Петр Лихоманов

Вступивший в должность президент Украины Владимир Зеленский объявил о своем решении распустить парламент. Об этом он заявил в своем обращении к украинскому народу.

Фото: Петр Сивков/ ТАСС Фото: Петр Сивков/ ТАСС
Фото: Петр Сивков/ ТАСС

"Я распускаю Верховную Раду восьмого созыва", - заявил он с парламентской трибуны. При этом он попросил "распущенных" депутатов напоследок принять ряд неотложных, по его словам, законов.

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"Очень вас прошу принять закон об отмене депутатской неприкосновенности, закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение, многострадальный Избирательный кодекс и сделайте, пожалуйста, открытые списки (речь о введении пропорциональной избирательной системы, - прим. "РГ")", - заявил Зеленский.

Напомним, в минувшую пятницу спикер Верховной Рады Андрей Парубий объявил о развале правящей коалиции в связи с выходом из нее фракции "Народный фронт". По закону Верховная Рада имеет месяц на формирование нового большинства, и только после этого у президента появляется повод для объявления досрочных выборов. При этом, президент не имеет права распускать парламент за полгода до окончания полномочий, и эта дата наступит до окончания месяца, отпущенного на коалиционные переговоры. Однако в "команде президента" настаивают на том, что де-факто коалиции нет уже два года, и поэтому он имеет право на роспуск в любой момент.

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