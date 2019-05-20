Зеленский распустил Верховную Раду

Вступивший в должность президент Украины Владимир Зеленский объявил о своем решении распустить парламент. Об этом он заявил в своем обращении к украинскому народу.

"Я распускаю Верховную Раду восьмого созыва", - заявил он с парламентской трибуны. При этом он попросил "распущенных" депутатов напоследок принять ряд неотложных, по его словам, законов.

"Очень вас прошу принять закон об отмене депутатской неприкосновенности, закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение, многострадальный Избирательный кодекс и сделайте, пожалуйста, открытые списки (речь о введении пропорциональной избирательной системы, - прим. "РГ")", - заявил Зеленский.

Напомним, в минувшую пятницу спикер Верховной Рады Андрей Парубий объявил о развале правящей коалиции в связи с выходом из нее фракции "Народный фронт". По закону Верховная Рада имеет месяц на формирование нового большинства, и только после этого у президента появляется повод для объявления досрочных выборов. При этом, президент не имеет права распускать парламент за полгода до окончания полномочий, и эта дата наступит до окончания месяца, отпущенного на коалиционные переговоры. Однако в "команде президента" настаивают на том, что де-факто коалиции нет уже два года, и поэтому он имеет право на роспуск в любой момент.