Минкомсвязь: Конфликт Google и Huawei не скажется на россиянах

Конфликт между китайской компанией Huawei и американской компанией Google не скажется на работе мобильных устройств у российских пользователей, заявил журналистам замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.

Опасения возникли после того, как корпорация Google приняла решение приостановить бизнес-контакты с Huawei. В этом случае китайская компания не сможет получать технологии и программное обеспечение, в частности, обновления мобильной операционной системы Android.

На пользователях конфликт не сказывается. "У всех все работает", - цитирует Алексея Волина ТАСС.

Китайская компания заявила, что будет и дальше обслуживать свои устройства по всему миру.

Ранее 15 мая 2019 года президент США Дональд Трамп на фоне торговой войны между США и Китаем подписал указ о введении режима чрезвычайного положения для защиты от иностранных угроз информационно-коммуникационной инфраструктуры США. После этого министерство торговли США внесло китайскую компанию Huawei в свой черный список. Это означает, что все американские компании должны прекратить отношения с китайской компанией. Решение вступило в силу 17 мая.