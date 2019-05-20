Минкомсвязь: Конфликт Google и Huawei не скажется на россиянах

Опасения возникли после того, как корпорация Google приняла решение приостановить бизнес-контакты с Huawei. В этом случае китайская компания не сможет получать технологии и программное обеспечение, в частности, обновления мобильной операционной системы Android.
На пользователях конфликт не сказывается. "У всех все работает", - цитирует Алексея Волина ТАСС.
Китайская компания заявила, что будет и дальше обслуживать свои устройства по всему миру.
Ранее 15 мая 2019 года президент США Дональд Трамп на фоне торговой войны между США и Китаем подписал указ о введении режима чрезвычайного положения для защиты от иностранных угроз информационно-коммуникационной инфраструктуры США. После этого министерство торговли США внесло китайскую компанию Huawei в свой черный список. Это означает, что все американские компании должны прекратить отношения с китайской компанией. Решение вступило в силу 17 мая.