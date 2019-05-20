В Англии найдена чрезвычайно редкая монета узурпатора Лелиана

В Великобритании при прокладке нового шоссе в Кембриджшире рабочие обнаружили крайне редкую бронзовую монету, отчеканенную при узурпировавшем власть императоре Лелиане.

Как сообщает The History Blog, это всего вторая монета данного периода времени, обнаруженная на территории Великобритании. На ней изображен император Ульпий Корнелий Лелиан.

Монета находится в очень плохом состоянии, поэтому пока не удалось прочитать надпись на ней. Однако известно, что при Лелиане чеканились монеты только двух видов. Найденный артефакт относится к одному из них.

Эта монета была отчеканена в городе Могонтиаке, современном Майнце (Германия). О Лелиане известно не очень много. Он был военачальником в войске Латиния Постума - наместника Верхней и Нижней Германии.

Постум в 260 году нашей эры узурпировал власть и провозгласил себя императором. Территория его владений, известных историкам как Галльская империя, включала в себя и Британию.

В 269 году Лелиан, командовавший двумя легионами, последовал его примеру и провозгласил императором себя. Произошло это в Майнце. Его правление длилось всего два месяца. Войска Постума осадили город. По одной версии Лелиан был убит собственными легионерами, по другой - казнен Постумом.

Из-за очень короткого периода правления императора-узурпатора отчеканенные при нем монеты чрезвычайно редки и очень востребованы коллекционерами.

Еще более удивительно то, что монета была найдена в Великобритании. Очевидно, она попала на остров уже после того, как Лелиан был убит.