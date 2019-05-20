МВД направило в правительство предложения о закреплении в законодательстве конфискации автомобилей в случае, если водитель попался повторно в нетрезвом виде.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД на запрос ТАСС. Напомним, что идея конфискации автомобиля у пьяных водителей ходит уже очень давно - с конца 2012 года. Соответствующие предложения вносились законодательными собраниями регионов, а также депутатами Госдумы.

МВД также предлагало внести такую норму. Однако эти предложения получали отрицательный отзыв и до слушаний в Госдуме не доходили.

Причина в том, что автомобилем не всегда управляет собственник. А конфисковывать то, что не принадлежит нетрезвому водителю - незаконно. Также пленум Верховного суда в свое время указал, что по уголовным делам, связанным с нарушением Правил дорожного движения (статья 264 УК) и повторной ездой в состоянии опьянения (статья 264.1 УК), транспортное средство не может быть признано орудием совершения преступления, то есть не подлежит конфискации.

Однако в МВД предлагают несколько иную схему. А именно конфисковывать автомобиль у водителя, который попался в нетрезвом виде в качестве меры обеспечения. И только при условии, что этот водитель собственник этого автомобиля.

В случае если водитель попался в нетрезвом виде впервые и за рулем машины, которая принадлежит другому человеку, то собственника предупредят о том, чтобы он перестал доверять автомобиль этому человеку.

А если водитель попадется повторно в нетрезвом виде за рулем чужого автомобиля, то автомобиль уже конфискуют в качестве обеспечительной меры у собственника. То есть в этой ситуации водитель будет судим по уголовной статье 264.1 и получит свое наказание, а собственнику транспортного средства также придется отправиться в суд. Но уже по новой статье Кодекса об административных правонарушениях, в которой будет предусмотрена конфискация машины в случае ее повторной передачи нетрезвому водителю.

Собственника автомобиля предупредят, если за рулем его машины попадется нетрезвый водитель

Количество аварий по вине нетрезвых водителей у нас в стране регулярно сокращается. Равно как и количество выявленных нетрезвых водителей. Однако их по-прежнему довольно много. Уголовное наказание действует не на всех, тем более что большинство получает условные сроки.

Но конфискация машины может стать серьезной профилактической мерой. Ведь даже если человек выпил, то ему уже все равно нечем будет рулить.