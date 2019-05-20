МВД предложило конфисковывать автомобили у пьяных водителей

Министерство внутренних дел подготовило законодательные изменения, которые позволят ввести в стране институт конфискации транспортных средств у автовладельцев, пойманных в нетрезвом виде за рулем. В настоящее время подобные предложения направлены на согласование в правительство России. Об этом в понедельник сообщает ТАСС .

"Предложения МВД России о законодательном закреплении возможности конфискации транспортных средств, которыми управляли водители в состоянии опьянения, а также об усилении ответственности за совершение отдельных правонарушений в области безопасности дорожного движения направлены в правительство РФ", - говорится в ответе МВД России на журналистский запрос ТАСС.

Других подробностей информационное агентство не приводит.

Стоит напомнить, что аналогичная норма закреплена в законодательстве соседней Беларуси.

В 2013 году там вступил в силу закон, согласно которому сотрудников дорожной полиции наделили правом забирать автомобили у пьяных водителей (речь как об алкогольном опьянении, так и наркотическом и токсикологическом). Правда, конфискация возможна только в том случае, если водитель попадается полицейским нетрезвым дважды за год. В этом случае возбуждается уголовное дело, и транспортное средство изымается. В первый же раз нарушитель может отделаться лишь административным наказанием.

Решение о конфискации транспортного средства выносит суд. При этом лишиться "железного коня" может и автовладелец, передавший свой автомобиль пьяному водителю. Исключение составляют случаи, когда транспортное средство было угнано.