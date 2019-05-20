Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия 25 лет РГ Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Всё о первом российском серийном электромобиле ZETTA 16:02
Volkswagen подтвердил планы по выпуску нового кроссовера в России 15:01
АвтоВАЗ объявил о массовом отзыве Lada Largus 13:56
Как поедет собранный из двух "восьмерок" лимузин 13:00
20.05.2019 15:17
Рубрика: ПДД

МВД предложило конфисковывать автомобили у пьяных водителей

Текст: Иван Петров

Министерство внутренних дел подготовило законодательные изменения, которые позволят ввести в стране институт конфискации транспортных средств у автовладельцев, пойманных в нетрезвом виде за рулем. В настоящее время подобные предложения направлены на согласование в правительство России. Об этом в понедельник сообщает ТАСС.

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Предложения МВД России о законодательном закреплении возможности конфискации транспортных средств, которыми управляли водители в состоянии опьянения, а также об усилении ответственности за совершение отдельных правонарушений в области безопасности дорожного движения направлены в правительство РФ", - говорится в ответе МВД России на журналистский запрос ТАСС.

Других подробностей информационное агентство не приводит.

Фото: iStock
Эксперт по угонам назвал самые опасные для автовладельцев ситуации

Стоит напомнить, что аналогичная норма закреплена в законодательстве соседней Беларуси.

В 2013 году там вступил в силу закон, согласно которому сотрудников дорожной полиции наделили правом забирать автомобили у пьяных водителей (речь как об алкогольном опьянении, так и наркотическом и токсикологическом). Правда, конфискация возможна только в том случае, если водитель попадается полицейским нетрезвым дважды за год. В этом случае возбуждается уголовное дело, и транспортное средство изымается. В первый же раз нарушитель может отделаться лишь административным наказанием.

Решение о конфискации транспортного средства выносит суд. При этом лишиться "железного коня" может и автовладелец, передавший свой автомобиль пьяному водителю. Исключение составляют случаи, когда транспортное средство было угнано.

УАЗ вспомнил об уникальном "Головастике"
Готовимся к лету: подержанные купе и кабриолеты по цене Lada Granta