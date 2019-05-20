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20.05.2019 12:29
Рубрика: Власть

На российскую базу Хмеймим в Сирии вновь попытались напасть боевики

Текст: Иван Петров

Боевики запрещенной в России террористической организации "Джебхат ан-Нусра" обстреляли российскую военную базу Хмеймим в Сирии. Об этом сообщает в понедельник Министерство обороны России. Обстрел, по данным российских военных, велся из реактивной системы залпового огня (РСЗО).

Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС

Отмечается, что попытка нападения на нашу базу была совершена, несмотря на то, что 18 мая с 00 часов было объявлено полное прекращение огня. Вооруженные силы Сирии договоренности соблюли, а вот террористы продолжили провокации и обстрелы в Идлибской зоне деэсклации.

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"19 мая около 20.00 с территории Идлибской зоны деэскалации по российской авиабазе террористами было выпущено 6 реактивных снарядов. Все снаряды были уничтожены дежурными силами ПВО российской авиабазы", - рассказали в военном ведомстве.

Чуть позднее средства разведки выявили установку РСЗО, из которой террористы вели огонь. Она располагалась на западной окраине населенного пункта Кафер-Нобль в провинции Идлиб. По указанному району авиация ВКС России нанесла точечный удар, уничтожив ракетную установку.

В то же время с северного и северо-восточного направлений к "Хмеймим" приблизились два беспилотных летательных аппарата террористов. Российские средства ПВО оперативно обнаружили их, а дежурные силы ПВО уничтожили беспилотники, как отмечается, "на значительном удалении от авиабазы".

В Минобороны подчеркнули, что авиабаза "Хмеймим" никоим образом не пострадала - пострадавших и разрушений нет. "Авиабаза продолжает функционировать в штатном режиме", - заключили военные.

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Напомним, за последнее время это уже далеко не первая попытка со стороны террористов атаковать нашу базу в Сирии.

Власть Безопасность Армия Военная операция РФ в Сирии
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