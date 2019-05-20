Нацбанк Беларуси презентовал обновленные банкноты

Новые банкноты номиналом Br5 и Br10 2019 года выпуска презентовал Национальный банк Беларуси в понедельник, 20 мая. В это же день банкноты вводятся в обращение.

По словам главного начальника управления наличного денежного обращения Сергея Гайко, для Нацбанка важно иметь достаточное количество банкнот различных номиналов в обращении. Банкноты Br5 и Br10 являются наиболее популярными, они занимают около 40 процентов от всех купюр, находящихся в обращении. Число ветхих банкнот увеличивается.

Решение о проведении модификации банкнот образца 2009 года было принято правлением Нацбанка республики еще в сентябре прошлого года.

Как уточняется, сейчас в Беларуси в обращении находятся семь номиналов банкнот: 5,10, 20, 50, 100, 200 и 500 белорусских рублей. Также есть восемь номиналов монет - 1,2,5,20, 50 копеек и 1,2 белорусских рубля.

Основную долю занимают банкноты номиналом 5,10, 20 и 50 белорусских рублей, реже используется банкнота в 100 рублей, а номиналы 200 и 500 белорусских рублей практически отсутствуют.