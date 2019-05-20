Названы самые надежные и самые продаваемые подержанные машины

Стали известны данные сразу двух автомобильных рейтингов: самых надежных машин и самых популярных моделей подержанной техники.

На вторичном рынке - рост продаж. В лидерах, как всегда, LADA. На первом месте LADA 2114, а на втором - LADA 2107. Фото: photoxpress

Правда, пересекаются они друг с другом лишь только в названии некоторых марок. Но это не удивительно. Ведь первый рейтинг составили британские эксперты, а второй - наши отечественные и по отношению к российскому рынку подержанных машин.

Начнем именно с него. По данным аналитического агентства "АВТОСТАТ", рынок подержанных автомобилей в апреле этого года показал рост почти на 9 процентов. Это при падении продаж на новые машины. Лидером традиционно стала LADA, на долю которой в прошлом месяце пришлось более 25 процентов от общего объема, - 123 тысячи машин было продано. В десятку лучших вошли шесть моделей отечественного производителя. А первые две строчки занимают LADA 2114, LADA 2107.

Лучшей среди иномарок стала Toyota, их было продано 52,8 тысячи. Причем лидером среди моделей оказалась Toyota Corolla. Третье место досталось Nissan - 27,3 тысячи штук. В первую пятерку также попали корейские Hyundai и KIA. Причем продажи Hyundai Solaris выросли более чем на 12 процентов, а KIA RIO - более чем на 18 процентов.

Понятно, что рост популярности на вторичном рынке имеет и обратную сторону - повышенный интерес угонщиков. Что подтверждает рейтинг угонов, про который "РГ" уже писала.

А в это время эксперты британского журнала What Car подготовили свой рейтинг надежности автомобилей. Они опросили более 18 тысяч автовладельцев, пользующихся машинами в возрасте от 4 до 10 лет.

Согласно этому рейтингу лидером стала Toyota Yaris. Ее рейтинг надежности составил 99,1 процента. Второе место досталось Lexus CT. А третье - Audi Q3 с бензиновым двигателем.

В десятку также вошли Mitsubishi ASX, Seat Leon, Lexus RX, Honda Civic, Honda CR-V и Honda Jazz, а также Volkswagen Touareg.

Также британские эксперты составили антирейтинг надежности. Согласно ему самым проблемным автомобилем оказался BMW 1 Series первого поколения, который выпускался с 2004 по 2011 год. Второе место досталось Ford Kuga, выпускавшемуся с 2008 по 2012 год. А на третьем оказался Nissan Qashqai, который выпускался с 2007 по 2013 год. В пятерку самых проблемных моделей также попали Opel Astra и Opel Insignia.

Так что тем, кто приобретает подержанные автомобили, стоит учесть и этот рейтинг. Ведь тот же Nissan Qashqai хоть и не входит в 10 самых продаваемых б/у машин в России, но довольно популярен. А всегда хочется ездить на машине, а не чинить ее.