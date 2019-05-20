Появилось видео 8-битной игры про Джона Уика. Прямо как на Dendy

Авторы YouTube-канала JoyMasher опубликовали видео, в котором наглядно показали, как могла бы выглядеть игра по мотивам кинофраншизы "Джон Уик", появись она в эпоху восьмибитных приставок.

По задумке создателей, John Wick: The NES game - типичный для того периода горизонтальный сайд-скроллер. Главный герой под характерную для жанра музыку передвигается по игровому полю слева направо, попутно расстреливая врагов и уворачиваясь от пуль. В конце его ждет шаблонный босс-вертолет, который даже прямым попаданием ракеты не может сломить персонажа Киану Ривза. После победы угрюмого наемника встречает его собака.

В аннотации к видео подчеркивается, что это не реальная игра, а фантазия ради развлечения.

Тем не менее по-настоящему поиграть за Джона Уика можно во временном режиме в многопользовательском шутере Fortnite.

Третья часть боевика, перезапустившего карьеру Киану Ривза, стартовала в российском прокате на прошлой неделе.