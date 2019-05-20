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20.05.2019 18:29
Рубрика: В мире

Премьер-министр Украины объявил об отставке правительства страны

Текст: Алексей Чуриков

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман объявил о решении подать в отставку 22 мая. Сложение полномочий главы кабмина автоматически повлечет отставку всего кабинета. "Я принял решение подать в отставку после очередного заседания правительства", - сообщил он в ходе общения с прессой в Киеве, добавив, намерен пойти на выборы в Верховную раду.

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости
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Гройсман подчеркнул, что принял это решение после прослушивания речи нового президента Украины Владимира Зеленского, заявившего, что правительство Украины должно уйти в отставку. При этом он обозначил, что слагает свои полномочия, хотя Верховная рада продолжает пока работать в прежнем составе. "Однако, несмотря на это, я решил подать в отставку после сегодняшнего заявления Зеленского", - цитируют его заявление новостные агентства.

Гройсман также дал понять, что рассчитывал на совместную работу с Зеленским, но президент "решил иначе". "За три года мне не стыдно за то, как мы реагировали на вызовы, которые были перед нами. И я предложил президенту, парламенту, чтобы мы вместе сформировали повестку дня и очень быстро начали принимать решения, которые сделают Украину сильнее. Но президент избрал другой путь. Я считаю, что он сегодня своим заявлением взял на себя всю ответственность перед теми угрозами, которые есть на повестке дня", подытожил пока еще действующий глава украинского правительства.

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