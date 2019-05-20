Многодетная тигрица из Омска показала своих малышей

Большереченский зоопарк, расположенный в Омской области, опубликовал фотографии с первой прогулки четырех уссурийских тигрят.

Долгожданные малыши появилось месяц назад у четы уссурийских тигров Графа и Азы. В зоопарке отмечают, что потомство далось тигрице непросто. Из-за обжорства Граф разленился и перестал выполнять свои супружеские обязанности.

- Пришлось посадить его на специальную диету, - рассказали "РГ" в Большереченском зоопарке.

Мера оказалась эффективной. Месяц назад Аза стала мамой четырех очаровательных тигрят. Несколько лет назад тигрица уже приносила потомство, но из-за неопытности отказалась от новорожденных. Тигрят вскармливала собака. Поэтому в зоопарке постарались создать для многодетной семьи все необходимые условия и не тревожить молодую маму.

На этот раз родительский инстинкт сработал. Аза приняла малышей и окружила заботой. На днях она впервые вынесла тигрят на улицу и не отходила от них ни на шаг.