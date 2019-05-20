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20.05.2019 09:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Омском мать привязала сына к столбу из-за прогула уроков

Текст: Наталья Граф (Омск)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бухгалтерши из поселка Любинский Омской области, жестоко наказавшей сына за прогул школы.

По предварительным данным, 10-летний ребенок не пошел в школу и пропустил несколько уроков. Вечером он пришел домой и признался матери, что прогулял занятия. Сельчанка пришла в бешенство и решила проучить сына. Она избила мальчика ремнем, а потом привязала его в сарае к столбу. А чтобы ребенок не стал звать на помощь - затолкала ему в рот кляп из носков и завязала марлевой повязкой. Наказывать сына сельчанке помогала ее 19-летняя дочь, студентка педагогического колледжа. После того, как мальчик прекратил сопротивляться, мать и сестра выключили в сарае свет и заперли постройку на замок.

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Спустя некоторое время продрогшему от холода ребенку удалось развязать руки. Он выбрался из сарая через окно и побежал к другу. Его родители сразу сообщили о случившемся в полицию.

- В настоящее время пострадавший школьник находится в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних, - сообщила "РГ" представитель СУ СКР по Омской области Лариса Болдинова. - Согласно заключению экспертизы, у ребенка были диагностированы телесные повреждения в виде синяков и кровоподтеков.

В отношении матери ребенка возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статье 117 УК РФ - "Истязание" и статье 127 У РФ -"Незаконное лишение свободы".

Как отмечает СК, семья характеризуется положительно, на учете не состояла и не имела проблему с законом. Мальчик рассказал следователям, что мама уже "воспитывала" его при помощи ремня - за то, что он не помогал по хозяйству.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск
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