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20.05.2019 20:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пожар в автосалоне Кемерова ликвидировали

Текст: Юлия Потапова

Пожар в автосалоне Huyndai на проспекте Октябрьском в Кемерове ликвидирован. Ведутся работы по проливке конструкций сгоревшего здания.

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Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, на месте работают специалисты испытательной пожарной лаборатории. В Главном управлении спасательного ведомства развернут оперативный штаб. Всего в ликвидации пожара задействовано более 90 человек личного состава и 29 единиц техники.

Сообщение о возгорании в автосалоне поступило на пульт пожарной связи столицы Кузбасса в понедельник около 21.00. На борьбу с огнем направили более десяти пожарно-спасательных подразделений. К моменту их прибытия кровля двухэтажного здания полыхала вовсю. Пламя едва не распространилось на соседние строения. Но оперативные и слаженные действия бойцов пожарной охраны этому помешали. Открытое горение удалось ликвидировать в 22.14.

Проливка конструкций здания продолжается. Причину возгорания установят эксперты.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово
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