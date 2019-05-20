Пожар в автосалоне Кемерова ликвидировали

Пожар в автосалоне Huyndai на проспекте Октябрьском в Кемерове ликвидирован. Ведутся работы по проливке конструкций сгоревшего здания.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, на месте работают специалисты испытательной пожарной лаборатории. В Главном управлении спасательного ведомства развернут оперативный штаб. Всего в ликвидации пожара задействовано более 90 человек личного состава и 29 единиц техники.

Сообщение о возгорании в автосалоне поступило на пульт пожарной связи столицы Кузбасса в понедельник около 21.00. На борьбу с огнем направили более десяти пожарно-спасательных подразделений. К моменту их прибытия кровля двухэтажного здания полыхала вовсю. Пламя едва не распространилось на соседние строения. Но оперативные и слаженные действия бойцов пожарной охраны этому помешали. Открытое горение удалось ликвидировать в 22.14.

Проливка конструкций здания продолжается. Причину возгорания установят эксперты.