На замминистра АПК Кубани завели дело по подозрению во взятке

Сотрудники Первого отдела по расследованию особо важных дел краевого управления СКР возбудили уголовное дело в отношении заместителя министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края и начальника управления развития малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации ведомства.

Информация об уголовном деле в понедельник появилась на официальном сайте СУ СКР по Кубани. Оба чиновника подозреваются в получении взятки с использованием служебного положения в особо крупном размере и посредничестве во взяточничестве (ч.6 ст.290, ч.4 ст.291.1 УК РФ). "РГ" уже рассказывала о начале этой истории, и вот сегодня появились некоторые подробности.

Как выяснилось, замминистра в течение уже почти полутра лет руководит конкурсной комиссией по отбору участников программы по развитию сельского хозяйства региона. По ней сельскохозяйственным потребительским кооперативам предоставлялись гранты на развитие материально-технической базы. По информации пресс-службы СУ СКР по краю, в феврале нынешнего года один из председателелй такого кооператива обратилась в министерство за субсидией.

Однако "начальник управления развития малых форм хозяйствования министерства сообщил женщине, что ей могут оказать содействие в получении субсидии при условии передачи ему денежных средств в сумме 4 миллиона рублей, которые впоследствии он передаст заместителю министра сельского хозяйства - председателю конкурсной комиссии".

Об этом условии она сообщила правоохранителмя, и 30 апреля 2019 года руководитель управления встретился с заявителем и получил от последней, как говорится в сообщении, 4 миллиона рублей, которые вечером того же дня "передал заместителю министра сельского хозяйства". Дальнейшие действия подозреваемых были пресечены оперативными сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Расследование уголовных дел продолжается.