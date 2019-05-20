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20.05.2019 18:21
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Штраф районного масштаба

Местным властям упростят получение сведений о владельцах автомобилей
Текст: Владимир Баршев
Госдума планирует во втором чтении рассмотреть законопроект, который упростит получение данных об автовладельцах, нарушивших Правила дорожного движения или местного законодательства, для региональных властей. Ко второму чтению правительство подготовило свои поправки в этот проект.
Если часть полномочий МВД по оформлению штрафов передадут, инспекторов на дорогах прибавится. Фото: РИА Новости. Если часть полномочий МВД по оформлению штрафов передадут, инспекторов на дорогах прибавится. Фото: РИА Новости.
Если часть полномочий МВД по оформлению штрафов передадут, инспекторов на дорогах прибавится. Фото: РИА Новости.

Напомним, что речь идет о внесении изменений в статьи 26.10 и 28.1 Кодекса об административных правонарушениях. В них говорится о порядке передачи информации о нарушителях, а также о порядке возбуждения административного дела.

Сейчас оспорить вынесенное постановление гораздо проще в ГИБДД, чем в административном органе местной власти

Дело в том, что в некоторых регионах местным законодательством установлены свои штрафы за некоторые нарушения, касающиеся автовладельцев. Например, за парковку на газоне.Помимо этого есть еще платная парковка, за неоплату которой ответственность устанавливают местные власти.

Они же принимают решение о наказании в отношении тех, кто стоянку не оплатил. Кроме того, некоторые регионы получили полномочия от ГИБДД по администрированию нарушений правил остановки и стоянки.

Фото: iStock
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Так вот, чтобы исполнять все это в полном объеме, местным властям, а точнее, их службам по административному производству, необходим еще доступ к базе данных ГИБДД о владельцах транспортных средств. Ведь нарушения выявляются камерами фотовидеофиксации в автоматическом режиме. Известен только номер автомобиля, а кого привлекать к ответственности за нарушение - непонятно. Но доступ к базе данных ГИБДД, да еще федеральной, никто не даст. Поэтому местным органам приходится писать запросы.

Только по фактам неоплаты парковки в Екатеринбурге, Курске, Краснодаре, Красноярске, Ростове-на-Дону, Ставрополе, а также в Санкт-Петербурге местным властям приходится направлять в ГИБДД по тысяче письменных запросов в сутки, чтобы установить автовладельца-нарушителя.

Новый законопроект с поправками правительства предусматривает возможность обмена такими данными в электронном виде. То есть по системе межведомственного электронного взаимодействия органов власти.

Но надо сказать, что даже если завтра этот законопроект будет принят, он пока лишь немного упростит деятельность местных органов, которые в праве рассматривать и выносить постановления по административным делам в отношении водителей. Законопроект проявит себя в полной красе со временем. А именно тогда, когда местным органам власти дадут право разбираться с большинством нарушений, выявленных с помощью камер фотовидеофиксации, работающих в автоматическом режиме.

Такой проект уже довольно давно внесен в Госдуму. А о возможном скором его рассмотрении и принятии сообщил недавно первый замминистра внутренних дел Александр Горовой. Но эта новость не порадовала автомобилистов.

Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
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Сейчас и сотрудники ГИБДД зачастую выносят ошибочные постановления по таким нарушениям. А у местных органов власти процент ошибочных решений крайне высок. Почему-то все забывают, что фотография с камеры - это не обвинительный акт, а лишь одно из доказательств нарушения, которое должно быть исследовано наряду с другими доказательствами. При этом сейчас оспорить вынесенное постановление гораздо проще в ГИБДД, чем в административном органе местной власти.

И дело здесь не только в том, что уровень компетенции и подготовки разный. Разные уровни ответственности. Сотрудник ГИБДД за неправомерное решение может быть привлечен даже к уголовной ответственности. А штатский сотрудник административного местного органа в худшем случае потеряет работу.

Причем наделение местных властей такими полномочиями уже выявило проблемы. Например, местным властям передали право взимать штрафы за неправильную парковку. И они принялись делать это настолько рьяно, что прикрывать номерные знаки на стоянке (что правилами не запрещается) стали не только простые граждане, но и те, кто занимается ремонтом дорог, обустройством улично-дорожной сети, аварийные автомобили, а также "скорые" и даже полиция. Чтобы не получить штраф за то, что они работают.

Очевидно, что, перед тем как кому-то передавать полномочия, сначала надо обучить персонал и установить ответственность за ошибки. Кроме того, необходимо максимально упростить систему обжалования постановлений, вынесенных незаконно или ошибочно.

Компетентно

Петр Шкуматов, член общественного совета при ГУ МВД России по Москве:

При передаче полномочий по администрированию нарушений Правил дорожного движения может возникнуть колоссальное количество проблем с обжалованием неправомерных постановлений. Ошибки будут использоваться для пополнения местных бюджетов. Но обжаловать их по-прежнему можно будет только по месту совершения нарушения. То есть нарушил водитель правила в Крыму, получил уже в Москве по почте штраф, но обжаловать его он может только в Крыму. Без реформирования этой системы обжалования передача каких-либо полномочий регионам невозможна.

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