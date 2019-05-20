В Челябинске гражданина США отправили в колонию за порносъемки

Челябинский областной суд оставил в силе приговор гражданину США Дэвиду Лэнгу, который вместе с челябинской помощницей занимались изготовлением и распространением порнографических материалов с участием несовершеннолетних. О рассмотрении дела в апелляции в понедельник сообщила пресс-служба судебной инстанции.

- Суд установил, что Дэвид Айра Лэнг приехал в Челябинск в 2001 году в качестве бизнес-консультанта и с 2005 по 2015 годы изготавливал на съемной квартире порнографические фото- и видеоматериалы, - сообщила представитель областного суда Наталья Прохорова. - Среди участвовавших в съемках моделей были дети младше 14 лет. С одной из моделей, не достигшей на тот момент 16-летнего возраста, подсудимый вступил в связь, однако от уголовной ответственности по данным эпизодам освобожден за истечением сроков давности.

По данным суда, имея навыки режиссера, монтажера и оператора Дэвид Лэнг доставил в Челябинск профессиональное оборудование для студии. Порнопродукцию отравлял в США на дисках через экспресс-почту, а гонорары получал на банковский счет. С 2014 года американец начал распространять порнографию и через интернет.

Вторая фигурантка дела, жительница Челябинска Екатерина Яскина, работала у Лэнга помощницей и переводчицей. Она давала объявления в газеты, вела собеседования и телефонные переговоры с моделями, готовила их к съемкам, делала прически и макияж.

Незаконная деятельность этого дуэта была пресечена в 2015 году. Правоохранительные органы вычислили преступников по IP-адресу, с которого в интернете распространялись фильмы для взрослых, в том числе и с участием детей, после чего иностранец был задержан и помещен под арест.

Как уже сообщала "РГ", в октябре прошлого года Курчатовский суд Челябинска признал Лэнга виновным по нескольким эпизодам незаконного изготовления и оборота порнографических материалов с участием несовершеннолетних и приговорил его к 7,5 годам колонии общего режима.

Его подельница признана виновной по двум эпизодам организации порносъемок, по одному из которых она также освобождена от ответственности за истечением сроков давности. Суд назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы условно в связи с наличием на иждивении несовершеннолетнего ребенка.

Приговор был обжалован Лэнгом и его адвокатами, однако апелляционная инстанция оставила его без изменений. Как отметили в пресс-службе суда, теперь приговор вступил в законную силу, и осужденный к лишению свободы иностранец отправится отбывать наказание.