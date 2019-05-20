В Магнитогорске скончался избитый неизвестным журналист

Сегодня утром в больнице скончался журналист газеты "Магнитогорский металл" Михаил Скуридин, избитый во время дорожного конфликта на перекрестке в конце марта. Следствие пока не располагает данными о личности напавшего на него водителя, сообщили в понедельник в УВД города.

- К сожалению, пострадавший лишь на короткое время пришел в сознание и не смог дать описание злоумышленника, - сообщил представитель УМВД Магнитогорска Константин Вуевич. - Личность водителя, скрывшегося с места происшествия предположительно на серебристой иномарке Kia Sportage, пока не установлена. Расследование инцидента продолжается.

Как уже сообщала "РГ", инцидент произошел на улице Ворошилова у магазина "Гостиный двор" в Орджоникидзевском районе Магнитогорска. Со слов очевидцев стало известно, что в ходе конфликта с водителем серебристой иномарки журналисту газеты "Магнитогорский металл" были причинены тяжкие телесные повреждения, от которых мужчина впал в кому.

Очевидцев конфликта разыскивает не только полиция, но и коллеги пострадавшего из редакции. Они просят откликнуться, всех, кто находился во время инцидента в районе перекрестка. И особенно водителей, которые могли зафиксировать происходящее на видеорегистраторы автомобилей.

Сегодня на сайте газеты появилось сообщение о смерти журналиста в больнице. Эту информацию "РГ" подтвердили и в полиции.