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20.05.2019 20:03
Рубрика: В мире

Ростуризм пожаловался на туроператоров, продающих путевки в Египет

Текст: Ольга Туманова

Ростуризм направил обращение в Генеральную прокуратуру и Роспотребнадзор, чтобы эти ведомства обратили внимание на туроператоров, отправляющих российских туристов в Египет.

"Реализация, включающего перевозку туристов с территории России воздушным транспортом в города Египта, за исключением Каира, не соответствует положениям указа президента России от 8 ноября 2015 года № 553 "Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий", - говорится в официальном сообщении Ростуризма.

Фото: iStock
Чартерные перелеты в Египет могут возобновиться к октябрю

По мнению ведомства, подобные действия могут представлять собой угрозу для российских туристов, поскольку не обеспечивают их защиту от возможных преступных и иных противоправных действий.

Напомним, в понедельник стало известно, что на египетском курорте Хургада в отеле Alibaba Beach Resort умер пятилетний ребенок, который находился там на отдыхе со своими близкими. Персонал отеля, как отмечают в Ростуризме, не позаботился о том, чтобы предотвратить трагедию, позвав на помощь врачей.

Генеральное консульство России в Хургаде выпустило предупреждение об опасности отдыха в этом отеле. Россиянам не рекомендуется пользоваться его услугами до окончания расследования, которое ведет прокуратура Египта.

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В мире Африка Египет Экономика Туризм Правительство Минкультуры Ростуризм
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