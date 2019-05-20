Ростуризм пожаловался на туроператоров, продающих путевки в Египет

Ростуризм направил обращение в Генеральную прокуратуру и Роспотребнадзор, чтобы эти ведомства обратили внимание на туроператоров, отправляющих российских туристов в Египет.

"Реализация, включающего перевозку туристов с территории России воздушным транспортом в города Египта, за исключением Каира, не соответствует положениям указа президента России от 8 ноября 2015 года № 553 "Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий", - говорится в официальном сообщении Ростуризма.

По мнению ведомства, подобные действия могут представлять собой угрозу для российских туристов, поскольку не обеспечивают их защиту от возможных преступных и иных противоправных действий.

Напомним, в понедельник стало известно, что на египетском курорте Хургада в отеле Alibaba Beach Resort умер пятилетний ребенок, который находился там на отдыхе со своими близкими. Персонал отеля, как отмечают в Ростуризме, не позаботился о том, чтобы предотвратить трагедию, позвав на помощь врачей.

Генеральное консульство России в Хургаде выпустило предупреждение об опасности отдыха в этом отеле. Россиянам не рекомендуется пользоваться его услугами до окончания расследования, которое ведет прокуратура Египта.