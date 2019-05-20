Сбербанк ответил на сообщения о новых способах мошенничества

Сбербанк прокомментировал сообщения о том, что платежные терминалы кредитной организации позволяют похищать средства с карт клиентов.

"Все системы самообслуживания нашего банка надежно защищены. В целях безопасности мы рекомендуем нашим клиентам внимательно ознакомиться с информацией на экране банкомата, а также обратить внимание на наличие поблизости подозрительных лиц. В случае сомнений лучше отказаться от проведения операции и проинформировать банк по телефону 900", - говорится в заявлении Сбербанка.

Ранее "Коммерсант" сообщил, что участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение средств с их банковских карт при помощи платежных терминалов. Мошенник начинает на терминале операцию, не вставляя карту, и отходит, а завершает ее и соответственно теряет средства следующий клиент платежного терминала.