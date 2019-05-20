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20.05.2019 23:24
Рубрика: Страхование

Страховка пошла на риск

Снижается средняя стоимость ОСАГО
Текст: Юлия Кривошапко
Российская газета - Столичный выпуск № 107 (7865)
За первые четыре месяца 2019 года средняя премия по ОСАГО снизилась на 5,1 процента, а средняя выплата, как и количество заявленных убытков, напротив, выросли на 3,1 и 8,3 процента соответственно. Такие данные обнародовал Российский союз автостраховщиков (РСА).
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

За январь - апрель 2019 года средняя премия по ОСАГО в целом по рынку уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом 2018 года с 5701 до 5411 рублей. Количество заключенных договоров за первые четыре месяца 2019 года подросло на 1,7 процента - с 12,19 до 12,40 миллиона штук. Средняя выплата по ОСАГО увеличилась с 64 344 до 66 314 рублей.

Фото: Нина Зотина/ РИА Новости
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В целом сумма начисленных премий за это время подскочила на 15,7 процента - с 44,86 до 51,90 миллиарда рублей. Количество заявленных и урегулированных убытков также выросло: заявленных стало больше на 8,3 процента (рост с 762,54 до 825,95 тысячи штук), а урегулированных - на 12,3 процента (увеличение с 697,20 до 782,71 тысячи штук).

Рост количества убытков и суммы выплат - тревожный тренд для страхового рынка, отметил глава РСА Игорь Юргенс. По его словам, отношение выплат к премиям за первые четыре месяца 2019 года оказалось выше 77 процентов.