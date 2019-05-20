В Германии сломался очередной правительственный лайнер

Министру иностранных дел Германии Хайко Маасу фатально не везет с авиацией. Накануне он не смог вовремя вылететь с визитом в Болгарию и прибыл в Софию с часовым опозданием. Причина - неисправность лайнера.

Как напоминает Deutsche Welle, это за последнее время уже третья неприятная ситуация, в которой глава внешнеполитического ведомства ФРГ оказался по вине неполадок у правительственных самолетов.

Ранее в апреле он целый час не мог покинуть борт в аэропорту Нью-Йорка, куда прилетел на заседание Совета Безопасности ООН. Лопнуло колесо шасси, что не позволило пилотам самостоятельно совершить рулежку лайнера. А до этого, в феврале, опять же из-за неисправности самолета, вынужден был 20 часов ожидать вылета на родину из Мали.

Не везет с авиацией не только главе МИД ФРГ. В апреле министр финансов Германии Олаф Шольц был вынужден отправиться в США не на приготовленном ему самолете, а на менее комфортабельном. В конце февраля пострадал президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер, которому не удалось вовремя вылететь из Эфиопии. И снова из-за технических неполадок правительственного самолета.

Большой международный резонанс вызвал "сбой электронных систем" самолета канцлера Германии Ангелы Меркель, направлявшейся в ноябре 2018 года на саммит стран "большой двадцатки" в Буэнос-Айресе. Из-за проблем с воздушным судном Меркель не попала на открытие саммита.