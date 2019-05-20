В Кремле ответили на слова Зеленского о Крыме и Донбассе

"Президент Путин будет поздравлять Зеленского с первыми успехами в деле урегулирования внутреннего конфликта на юго-востоке Украины и с первыми успехами в деле нормализации российско-украинских отношений", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На вопрос, планируются ли контакты на высшем уровне, Песков ответил: "Нет, на повестке дня никаких контактов нет в настоящий момент".

Комментируя заявления Зеленского, представитель Кремля подчеркнул, что вопроса по принадлежности Крыма "не существует и не может существовать - это один из регионов РФ". "Юго-восток, Донбасс - это внутриукраинская проблема, которую может и должен решить президент Украины, основываясь прежде всего на четком плане, изложенном в Минских договоренностях", - заметил он.

На вопрос о том, что такое первые успехи, Песков заметил, что они должны быть очевидны. "Если они будут, мы с вами увидим невооруженным глазом", - добавил он.

На уточняющий вопрос, правильно ли говорить, что российский президент не поздравит Зеленского до прорывов, пресс-секретарь российского лидера пояснил, что неправильно. "Я сказал: будет поздравлять с первыми успехами, не с прорывами", - напомнил он. "А с вступлением в должность?" - спросили журналисты. "Нет, будет поздравлять с первыми успехами", - повторил Песков.