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Рубрика: Российский автопром

В России стартует серийный выпуск электромобилей

Текст, фото: Виталий Архиреев

На декабрь текущего года в Тольятти намечен старт серийного производства электромобилей, о чём "Российской Газете" сообщили в руководстве производителя.

Речь идет о уже известной модели ZETTA, спроектированной и подготовленной к серийному выпуску одноименной группой компаний. ГК ZETTA включает в себя несколько организаций, чья деятельность это: инжиниринг, прототипирование, выпуск и поставка комплектующих предприятиям автопрома.

Фото: iStock
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К проектированию конвейера для серийного выпуска ZETTA приступили в 2018 году. Сейчас ведутся работы по строительству и оснащению оборудованием производственных площадей в Тольятти.

Автомобиль будет выпускаться в нескольких комплектациях пассажирской версии. Предусматривается переднеприводный и полноприводный вариант. Сейчас проект находится на стадии опытно-промышленного производства и ожидает процедуры сертификации.

Весь максимальный объем выпуска, составляющий более 10 000 электромобилей в годовом цикле производства, планируется распределить поровну между российским и зарубежным рынками.

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