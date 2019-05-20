В Тегеране ответили на угрозы Трампа об "официальном конце" Ирана

В Тегеране отвергают предупреждения президента США Дональда Трампа в адрес Ирана и призывают Вашингтон "никогда не угрожать иранцам". Об этом заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Президент Трамп надеется достигнуть того, чего не смогли добиться Александр Македонский, Чингисхан и другие агрессоры. Иранцы в течение тысячелетий стойко преодолевали трудности, в то время как все агрессоры исчезли", - написал министр на своей странице в Twitter.

По его мнению, "экономический терроризм", к которому США прибегают в противостоянии с Ираном не "приведет к концу" Исламской Республики.

"Никогда не угрожайте иранцам. Попробуйте уважение - это работает!" - подчеркнул Зариф.

Напомним, накануне Трамп на фоне эскалации напряженности в Персидском заливе из-за обострения ситуации вокруг ИРИ заявил, что "если Иран захочет побороться, это будет его официальным концом". Он также предупредил Тегеран не угрожать США.

Ранее духовный лидер и руководитель Исламской Республики аятолла Али Хаменеи подчеркивал, что в Иране не видят оснований для войны с США, однако страна продолжит сопротивляться антииранской политике Вашингтона. По мнению Хаменеи, военное противостояние не отвечает интересам двух стран и может привести к непредвидимым последствиям.